En un mercado que recuperó cierta calma tras el primer desembolso del FMI a la Argentina, el dólar retrocedió 43 centavos este viernes y cerró a $ 27,76 en agencias y bancos de la city porteña.





De esta manera, el billete acumuló una baja de $ 1,10 en la semana y de 70 centavos en las dos últimas ruedas. En ese marco, la divisa mayorista se hundió 49 centavos y cerró a $ 27,01 en una jornada donde, a cuenta del Ministerio de Hacienda, el BCRA efectuó la segunda subasta consecutiva: adjudicó u$s 100 millones, provenientes del préstamo del FMI. El precio promedio de corte se ubicó en 27,1225, siendo el mínimo valor adjudicado de 27,10.





Los máximos se anotaron en los $ 27,47 a poco de comenzada la sesión, tres centavos debajo del final previo. Luego, la cotización entró en un sendero bajista que con pocos altibajos se mantuvo hasta el final. Sobre la última parte, la presión ejercida por la oferta permitió un fuerte deslizamiento del tipo de cambio que tocó mínimos en los $ 27,01. Algunas fluctuaciones que se sucedieron sobre el final no pudieron impedir que la divisa despegara nuevamente y que el cierre de las operaciones la encontrara en los valores mínimos de la jornada.





La baja se produjo en línea con el mundo, donde la moneda norteamericana se debilitaba frente a las monedas de los mercados emergentes debido a que las preocupaciones sobre una guerra comercial global eran contrarrestadas por lo que fue percibido como un aumento modesto en la producción de petróleo por parte de miembros de la OPEP. En Brasil, el dólar caía un 0,4% a 3,75, mientras que en México bajaba un 1,5% y en Chile, un 0,5%.





En tanto, en la plaza paralela, el blue desciende 35 centavos a $ 28,15, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" descendió ayer 16 centavos a $ 28,07.





Por último, las reservas del Banco Central descendieron este jueves u$s 374 millones hasta los u$s 48.475 millones.







El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 618,601 millones, u$S 12 millones operados en los mercados de futuros MAE y con un resultado neto de la licitación del BCRA de US$ 100 millones a un promedio de $ 27,1225 por dólar subastado y con un valor mínimo adjudicado de $ 27,10 por unidad.





En la semana que acaba de finalizar el dólar mayorista experimentó una fuerte caída, de un peso con treinta y cuatro centavos respecto de los valores registrados en el final del viernes pasado. La fuerte baja experimentada por el tipo de cambio alejó su cotización de los registros máximos alcanzados sobre el final de la primera quincena del mes cuando la tensión sobre el mercado acercó su precio a niveles cercanos a los $ 30,- por unidad. Las medidas de fuerza gremiales dispuestas para el lunes próximo no parecieron tener influencia en el volumen de negocios de la rueda de hoy que cayó más de un treinta por ciento respecto del monto de ayer, el más alto de esta semana.