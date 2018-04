El dólar avanzó cinco centavos esta semana a $ 20,51 en agencias y bancos de la city porteña, como resultado de la estrategia oficial de intervenir en el mercado cambiario para contener al tipo de cambio.





La autoridad monetaria vendió unos u$s 150 millones según los operadores confirmaron a este medio, con lo que en la semana corta desembolsó cerca de u$s 362 millones y cerca de u$s 2.400 millones desde que comenzó con las intervenciones, el 5 de marzo.





Este viernes, el billete minorista cerró estable decoplándose del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa bajó dos centavos a $ 20,20 debido a que las ventas oficiales volvieron a determinar la evolución de los precios.





Las órdenes de compra y la demanda por cobertura se impusieron en el primer tramo de la jornada generando un deslizamiento de los precios del dólar que tocó máximos en los $ 20,255, lo que motivó que aparecieran los exportadores a liquidar sus partidas, tanto cerealeros como de otros rubros.





Luego, las incursiones de la autoridad monetaria en el mercado limitaron la suba del tipo de cambio y lo estabilizaron en un rango con piso definido en los $ 20,22 hasta bien entrada la segunda mitad del día. Sobre el final, la intervención se intensificó y, con algo más de intensidad, barrieron con todas las posturas de compra generando una baja que fijó los valores del cierre. En este contexto, el volumen negociado subió un 12% a u$s 763 millones.





La demanda de los bancos sigue para efectuar los giros al exterior por el pago de importaciones, atesoramiento y liquidar las cuentas de las empresas por gastos de tarjetas de crédito en el exterior por compras de pasajes, alojamientos y compras privadas de los viajeros. A lo que se suma, los millones de billetes que salen a diario por las cajas de los bancos de todo el país.





Desde PR Corredores de Cambio, comentaron que "la regulación del Banco Central volvió a estar a pleno en la semana y manejó con cierta discrecionalidad la evolución de los precios del dólar, un objetivo que por el momento se mantiene con plenitud como estrategia para determinar el valor de la moneda norteamericana".





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 272 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para lunes y el martes próximo. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 12 días a 26,60% TNA y a 40 días a 26,25%TNA y la de 166 días al 26,15% TNA.





En el Rofex, donde se operaron u$s 342 millones, más del 40% se operó para fin de abril a $ 20,496 con una tasa implícita del 23,81% TNA, y el plazo más largo fue agosto a $ 21,905 a una tasa del 21,22% TNA.





En la plaza paralela, el blue baja cinco centavos a $ 20,60 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" avanza tres centavos a $ 20,25.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el jueves u$s 97 millones a u$s 61.663 millones.

