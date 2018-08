En un clima de máxima tensión, desconcierto, y en algunos casos escenas de pánico en la city porteña, el dólar registró su mayor disparada diaria desde diciembre de 2015 al volar 15,6% a los inéditos $ 39,87 en bancos y agencias del microcentro porteño.





El billete verde, que durante la jornada rozó los $ 41, parece no encontrar un techo al aumentar la desconfianza de los inversores en la política financiera del país, y pese a los esfuerzos del Gobierno de demostrar el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del BCRA, que dispuso un incremento en la tasa de referencia al 60% y una suba de 5 puntos en los encajes bancarios.





En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa escaló 10,6% a $ 37,60, después de superar los $ 40 más temprano, ante ausencia de oferta de divisas por parte de los exportadores y una masiva demanda entre ahorristas mayoristas y minoristas.





Por eso, el Banco Central vendió este jueves u$s 330 millones, de u$s 500 millones ofrecidos, al cierre del mercado con el objetivo de morigerar la abrupta escalada de la divisa. La colocación tuvo un precio promedio de 38,7102 pesos y un mínimo adjudicado de 37,03 pesos.





El Gobierno buscó nuevamente tranquilizar los ánimos del mercado financiero con declaraciones alentadoras, pero nuevamente no tuvo éxito.





Operadores del mercado remarcaron que el nerviosismo de sus actores era de los más exaltados en los últimos tiempos. "La recesión (económica) es el principal problema del Gobierno", y "si no se regenera la confianza, se sigue pagando con suba del dólar", dijo el economista Federico Furiase de la consultora EcoGo.





"El mercado sigue bajando el pulgar y tiene impacto en la economía real (...) al margen de que el contexto internacional es adverso para las economías emergentes", agregó.



Diferentes funcionarios del Gobierno intentaron este jueves contener la crisis financiera con mensajes de optimismo, pero en el mercado aumentaba la incertidumbre de los inversores y las críticas de empresarios.





La devaluación era la segunda más grande en la era presidencial de Mauricio Macri, quien a la semana de asumir en diciembre de 2015 liberó el mercado cambiario y el peso cayó casi un 30 por ciento en una sola jornada.





"Estamos frente a precios de pánico. Tenemos un dólar mayorista que te sube y baja dos pesos en 10 o 15 minutos con un volumen operado muy bajo. No hay mucha posibilidad de hacer un análisis más que hablar de miedo y la huida que está teniendo la gente sobre el peso", afirmó el analista Christian Buteler en declaraciones.





En ese marco, agregó que el BCRA "hoy aportó algo que no ha dado resultado" y que se niega a bajarlo con venta de reservas "ya sea porque no puede o porque no lo dejan".





"El mercado está pidiendo cambios en el gabinete. Del lado de Hacienda tiene que haber una baja del gasto importante como suspender la obra pública. Estos precios de pánico no pueden sostenerse en el tiempo", advirtió.





En el mercado informal, en tanto, el blue avanza $ 6,50 a $ 41,50 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Por último, las reservas del Banco Central cedieron este miércoles u$s 396 millones hasta los u$s 54.301 millones.