Pese a que el Banco Central inició la jornada comprando u$s 50 millones -el límite máximo que tiene permitido adquirir por día según el acuerdo con el FMI- el dólar mayorista gana nueve centavos a $ 37,10 y se mantiene por debajo de la zona de no intervención, hoy establecida por la autoridad monetaria en $ 37,787.

El precio promedio de compra se ubicó en $ 37,1250, siendo el máximo precio de compra de $ 37,13. De esta manera, en lo que va de enero, la entidad monetaria acumula compras de divisas en el mercado mayorista por u$s 440 millones. La suba en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se da en sintonía con el segmento minorista, donde el billete verde sube 10 centavos este lunes a $ 38,13en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

En la plaza informal, a su vez, el blue opera estable a $ 38,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió el viernes 47 centavos a $ 37,01. Esta semana, en tanto, el mercado estará atento a las negociaciones de comercio entre Estados Unidos y China y a la próxima decisión de política de la Reserva Federal (Fed).

El billete verde viene de sufrir la semana pasada su mayor caída en casi tres meses. El viernes, en tanto, se hundió 45 centavos pese a que el Banco Central subastó otros u$s 50 millones para evitar una mayor retraso cambiario. Sucedió en línea con el segmento mayorista, donde la divisa bajó 37 centavos a $ 37,03, con lo que acumuló en la semana una caída de 55 centavos.

El retroceso de la semana pasada se produjo pese a que el BCRA compró u$s 200 millones (en total, lleva subastado u$s 390 millones) en un intento por mantenerlo dentro de la zona de no intervención.

En la licitación del último viernes del BCRA, el precio promedio de la moneda fue de $ 37,2033 y el máximo de $ 37,219, frente a una zona de no intervención cambiaria que se ubica entre $ 37,715 y $ 48,807.

Asimismo, la autoridad monetaria colocó Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 148.977 millones a una tasa promedio en baja del 56,598% anual a siete días (el jueves, había cerrado a 56,697%). El rendimiento máximo adjudicado fue del 56,780% y el mínimo se ubicó al 55,746%.

Dólar en el mundo

El euro operaba a la baja el lunes ante el avance del dólar y mientras los inversores se preparaban para la volatilidad en los mercados previa a las negociaciones de comercio entre Estados Unidos y China y a la próxima decisión de política de la Reserva Federal (Fed).

El índice dólar tenía un alza de 0,1% a 95,831 tras declinar un 0,8% el viernes.

Cabe destacar que la Fed concluye el miércoles una reunión de dos días. Se espera que señale una pausa en su ciclo de aumento de las tasas de interés y que los miembros del banco central estadounidense reconozcan los riesgos crecientes para la economía del país.

Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos el call money se cerró a un promedio del 55%. En swaps cambiarios se operaron u$s 188 millones mediante compra-venta de dólares pactados para el lunes y martes.

En el Rofex, se negociaron u$s 1.157 millones, de los cuales más del 45% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,355 y $ 38,55 con tasas del 53,39 % y 44,07 % respectivamente.

En tanto, las reservas del Banco Central cayeron u$s 107 millones el último viernes hasta los u$s 66.412 millones.