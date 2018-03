El dólar cerró casi estable este martes a $ 20,49 en agencias y bancos de la city porteña. En el segmento mayorista, la divisa retrocedió dos centavos a $ 20,19, en una rueda donde el Banco Central salió a vender por octava vez consecutiva para evitar una brusca suba de la moneda norteamericana que añada presión sobre la alta inflación.



Los mínimos se anotaron en los $ 20,17 con la primera operación pactada, cuatro centavos debajo de los valores registrados en el final previo. Luego, la demanda por cobertura impulsó un avance de la cotización que otra vez encontró un límite infranqueable debido a las posturas de ventas del Banco Central en $ 20,19, el máximo de la rueda y que por supuesto, no pudo ser rebasado en ningún momento. Con muy ligeras oscilaciones, los precios se movieron siempre cerca del valor fijado oficialmente y quedaron sobre el final apenas por debajo de la regulación oficial.



"La autoridad monetaria continuó fijando el nivel del tipo de cambio acomodándolo en un rango discretamente superior al de los primeros días de marzo y bastante por debajo de los máximos históricos alcanzados en la primera semana plena del mes", destacó el analista Gustavo Quintana.



Añadió que "todo parece señalar que la actual política consistente en anclar el valor del dólar se ha instalado como una herramienta antiinflacionaria en el corto plazo y como una señal muy fuerte que indica que se abandonó por el momento el concepto de libre fluctuación con la finalidad de recrear un escenario de estabilidad con un alcance en el tiempo por ahora incierto".



El volumen operado subió un 16% hasta los u$s 877 millones, cuando bancos y empresas compraron para hacer giros al exterior típicas de fin de mes y hubo falta de oferta genuina de exportadores e inversores.



Esta tarde, la autoridad monetaria informará la tasa de política monetaria. Cabe recordar que a mediados de este mes decidió mantener el corte en el 27,25%.



"Ante la espera de la decisión del BCRA sobre la tasa de interés y las múltiples intervenciones del organismo en el mercado cambiario, seguimos encontrando atractivo en el 'carry trade' en pesos con un 'hedge' técnico en dólares a través de contratos de futuro, bonos en dólares" o por medio de fondos de inversión dolarizados, dijo la correduría Balanz Capital.



En la plaza paralela, el blue cedió doce centavos a $ 20,76, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó ayer 10 centavos a $ 20,19.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 160 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el martes de la semana próxima, por el fin de semana largo.



Las Lebac, en el mercado secundario, se negociaron al plazo de 22 días a 26,75% TNA, y la de 267 días al 24,90% TNA.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.331 millones, más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,1820 con una tasa implícita del 6,33% TNA, abril a $ 20,563 con una tasa del 21% y el plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 23,313 a una tasa del 20,40% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el lunes u$s 18 millones, hasta los u$s 60.917 millones.