Pese a los anuncios del Gobierno acerca del lanzamiento de un paquete de medidas para ajustar el déficit fiscal, el dólar retomó el senderó alcista este lunes y trepó 2,7% ($ 1,04) a $ 39,04 en bancos y agencias de la city porteña.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 55 centavos a $ 37,40, en una jornada con pocas operaciones debido a un feriado en EEUU (Día del Trabajador).





"Como siempre que coincide la jornada local con un feriado en los Estados Unidos, las operaciones pactadas deben ser finiquitadas a partir de mañana, cuando se normalice la actividad en el exterior", señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





En ese contexto, el anuncio del presidente Mauricio Macri respecto a un nuevo paquete de medidas para ajustar el déficit fiscal no convencieron al mercado que continuó con una tendencia compradora en medio de una escasa profundidad de la oferta. Los anuncios del mandatario incluyen el aumento de los impuestos a las exportaciones y la reducción del gabinete a 10 ministerios, en un marco que consideró de "emergencia".





Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que "no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar" porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria pero indicó que "el nivel actual exagera los fundamentos de la economía argentina".





"Los precios fueron oscilando con una gran dispersión producto de la ausencia de los jugadores más grandes del mercado", destacó Quintana.





Los mínimos se anotaron en $ 37,40, sin embargo, la presión compradora y una escasa profundidad de la oferta hicieron que a media mañana el dólar mayorista tocara máximos en los $ 38,75. En ese momento de la rueda, el Banco Central realizó una subasta por u$s 100 millones que logró retraer la cotización. El corte promedio fue de $ 37,97, con un valor mínimo de $ 37,77.





El total operado en la fecha cayó un 64,3% en el segmento de contado a u$s 231 millones, sin operaciones en los mercados de futuros MAE.





"Esperemos que mañana en un día normal de operaciones, el BCRA vuelva a intervenir con licitaciones, ya que hoy no bajó de $ 38 en todo el día, siendo importante ver la reacción de los exportadores y las medidas que van a tomar para dar liquidez al mercado de cambios mayorista", analizaron desde ABC Mercado de Cambios.





Las reservas del Banco Central cedieron el viernes u$s 1.133 millones hasta los u$s 52.661 millones, y acumularon en agosto una pérdida de u$s 5.335 millones.





En el mercado de futuros "Rofex" se pactaron u$s 369 millones, siendo el 43% operado para septiembre a $ 39,15 contra un spot de $ 38,10 y el resto hasta diciembre, a $ 43,50. La tasa de interés del "call money" se mantuvo a 59% TNA y la tasa de Lebac a 16 días a 62,5% TNA.





En el mercado informal, mientras tanto, el dólar blue trepó 70 centavos a $ 38,70,según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. (Llegó a cotizar a $ 40 durante la rueda).