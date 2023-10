El Fondo de Reserva Anticíclico de la provincia no deberá recibir nuevos fondos antes de que termine el año, anticipó la ministra de Hacienda, Marisa López. Por ley, esta herramienta debe tener el dinero equivalente a dos grillas salariales de los empleados estatales y, en caso de que no cumpla ese valor, se debe reponer. Pero, gracias a los rendimientos de los depósitos a plazo fijo y en fondos de inversión, el resguardo destinado a emergencias económicas no sólo mantuvo el valor de las dos planillas de sueldo, sino que las superó. El mes que viene, el monto mínimo del fondo se irá a 56.000 millones de pesos y lo que acumulará estará en alrededor 65.000 millones, 9.000 millones de pesos extra, pese al avance de la inflación.

El último aumento salarial que se activó de forma automática para los empleados públicos puso el foco nuevamente en el Fondo Anticíclico. El pasado jueves, López confirmó a este medio que los trabajadores recibirán un aumento del 12,7 por ciento, el cual se calcula sobre el último salario, por lo que su impacto real será del 25,17 por ciento. Con ese último incremento, una grilla salarial pasará de 25 mil millones a unos 28 mil millones de pesos, calculó la ministra, por lo que las dos planillas de remuneraciones se irán a 56 mil millones. Esto implica que el valor mínimo de los recursos para emergencias debe acompañar ese cambio.

No obstante, el Fondo de Reserva hoy está en 58.450 millones de pesos, por lo que cubriría las dos grillas. Sin embargo, la fuente de recursos, creada en 2004, que hasta ahora nunca se utilizó, no se encuentra inmóvil. Es que está compuesta en un 30 por ciento en fondos comunes de inversión, otro 20 en títulos públicos y el restante 50 por ciento en depósitos en pesos y en plazos fijos. Gracias a esto, el dinero va incrementándose por los intereses que, en el caso del fondo, se maneja con tasa especial llamada Badlar. El interés es algo menor al que pagan los bancos por depósitos comunes. López detalló que, en los últimos pagos de rendimientos, mientras la tasa particular era de 118 puntos, la que actuaba sobre el Fondo Anticíclico era de 110. Esto también varía según las resoluciones Banco Central de la República Argentina, que recientemente elevó la tasa particular a 133, algo que también repercutirá en el cálculo provincial.

Por eso, antes de terminar octubre, las autoridades provinciales ya anticipan que alcanzará con los fondos existentes. Según López, los rendimientos harán que, el mes que viene, el fondo esté cerca de los 65.000 millones de pesos.

A pesar de la crisis económica, el actual escenario no genera que el Fondo de Reserva Anticíclico pierda valor o deba ser utilizado. La cantidad de dinero mínima se mantiene gracias a las tasas de interés de los plazos fijos y la inversión en fondos comunes y títulos públicos. Así, la titular de la cartera económica destacó que no será necesario inyectar dinero hasta fin de año.

La última vez que hubo que "integrar" el Fondo de Reserva fue a finales de 2022, cuando debieron desembolsar $1.500 millones para mantener las dos grillas salariales debido al fuerte aumento que hubo en las remuneraciones. El uso de los fondos sólo se da con una fuerte caída en la recaudación y si se cumplen las condiciones que exige la ley, como la imposibilidad de pagar salarios. Hoy, con el objetivo vigente de mantener el equilibrio fiscal, San Juan no está cerca de usar sus ahorros de emergencia.