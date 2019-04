Sólo en el primer día de inicio del operativo de compra de uvas oficial, las autoridades atendieron a 300 productores que querían vender sus uvas. El Gobierno informó que no llegó a comprar toda la uva ofertada, muchos quedaron afuera.

La afluencia masiva que tuvo desde el primer día la operatoria oficial de compra de uva ya hacía suponer que los interesados iban a superar holgadamente lo planeado. Lo que se supo ayer es que el Gobierno provincial decidió ampliar los fondos debido a la gran demanda y compró más uvas de lo que anunció, aunque no pudo absorber a la totalidad de oferentes y muchos quedaron afuera. La información oficial indica que se desembolsaron 237 millones de pesos para comprar 37.511.399 kilos de uvas para elaborar mosto. Es decir, compraron 87,5% más de uvas que los 20 millones de kilos anunciados a principios de marzo, que iban a suponer una erogación de 120 millones de pesos. La compra se hizo a 630 productores a partir de media hectárea en adelante, a $5,50 por kilo de uva, en dos veces, y hasta 70.000 kilos por productor. Ya recibieron la primera cuota y el mes próximo, el resto. Según explicó el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dentro de ese monto están incluidos no sólo los casi 207 millones para la compra en forma directa de los racimos, sino también ""un aporte que se hizo dentro de este mismo programa a los viñateros y a las bodegas que participaron recibiendo la uva para el Gobierno". Ese monto, de alrededor de 30 millones de pesos, funciona como un préstamo que será devuelto en 12 meses, explicó. Las bodegas receptoras son 15 en total, que ya han recibido prácticamente el 90% de las uvas compradas. Según el contrato firmado con el Gobierno pueden tener el mosto sulfitado que elaboren hasta el 31 de enero de 2020. En ese tiempo el gobierno va a comercializar el mosto y ya se están buscando y recibiendo ofertas de compra del sulfitado. Díaz Cano dijo que esperan venderlo recién cuando mejore el precio internacional y así poder tener un recupero de lo que ha invertido el Estado en el operativo. También se destinó un aporte no reintegrable de $40 millones por el programa de devolución de retenciones, a los productores que ingresaron la uva a bodegas para exportación, a razón de 1 peso por kilo de uva vendido al establecimiento. ""En total, hay prácticamente 277 millones aportados para la compra de uvas", destacó el ministro.



La compra de uva forma parte de un paquete de medidas (ver aparte) que adoptó este año el Gobierno de San Juan para paliar la crisis vitivinícola impactada por un sobrestock de vinos de la cosecha anterior, y bajos precios. Díaz Cano sostuvo que estas ayudas evitaron este año una "verdadera crisis social".



Créditos a tasa cero

Las autoridades del Ministerio de Producción también ampliaron los fondos de la operatoria de créditos de cosecha y acarreo a tasa cero. Inicialmente iban a ser 120 millones de pesos, pero aumentaron a 135 millones de pesos, con los cuales se otorgaron préstamos a 553 viñateros.



Retenciones

El programa de devolución de retenciones a los exportadores de vinos otorgará un beneficio de 40 millones de pesos a bodegas que vendan fuera del país el vino elaborado en el 2019, a razón de $3 por cada dólar exportado. La condición es que pague al productor $5 por kilo de uva.



El Bono Vit

Es un programa de bono fiscal por $200 millones que se otorgará al productor que destine su uva cosecha 2019 a usos no vínicos: le dará $1 por kilo destinado a mosto, $2 por kilo destinado a uva de mesa o pasas, y $4 por kilo a usos no vínicos. Es para pagar deudas impositivas.