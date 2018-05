En medio de las negociaciones con el FMI el Gobierno dispuso una serie de cambios que van en contra de la expectativa del mercado, elevando el déficit fiscal cuando se espera que entre los principales puntos de las negociaciones se incluya una reducción del gasto público.

Con fecha 15 de mayo, Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, y Nicolás Dujovne, de Hacienda, firmaron el mismo día en el que hay un vencimiento de Lebacs del Banco Central por más de $600.000 millones y se anuncia la inflación para el mes de abril, una modificación del Presupuesto 2018. En términos netos, esa modificación resulta en unaumento del déficit para este año por 1.275 millones de pesos.

Previamente, otro cambio se había implementado en marzo, cuyo resultado neto fue un aumento neto del déficit en 1.400 millones de pesos.

Esos datos los obtuvo Infobae luego de procesar los datos desagregados en un anexo de la Decisión Administrativa 999/18 publicada hoy en el Boletín Oficial con 138 folios. La DA 999/18 genera un crecimiento en gasto en $1.305,3 millones pese a que solo sumó recursos tributarios adicionales por $29,8 millones, de ahí surge un aumento del déficit.

Estos cambios en el presupuesto surgen en un momento raro para el Gobierno, ya que si bien el FMI ha dicho que no interferirá en la política cambiaria, seguro advertirá que en un Presupuesto notablemente excedido no se podrá tolerar mayores aumentos de gasto si no tienen como contrapartida más ingresos tributarios.

En los considerando de la DA 999 están los motivos de los aumentos, entre los que priman una mayor dedicación del fisco hacia obras energéticas y atención a programas para el discapacitado.

El lunes, en una entrevista con periodistas de medios extranjeros, los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda, y Luis Caputo, de Finanzas, reconocieron una menor probabilidad de llegar a las metas fiscales tanto de crecimiento, sin duda influenciada por los cambios en déficit fiscal, como de inflación. "Argentina tendrá algo menos de crecimiento económico y más inflación que lo esperado como consecuencia de la volatilidad que están reportando sus mercados financieros desde hace semanas y que ha golpeado a su moneda local", aseguró Dujovne.