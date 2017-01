A fines de noviembre del 2016 Barrick completó la instalación de un sistema de cámaras de monitoreo que transmiten en tiempo real, las áreas operativas, la zona de campamento y el camino de Veladero. Cualquier persona puede visualizar la transmisión online a través del sitio web de la compañía.

Con el argumento de que el Gobierno provincial quiere tener su propio sistema de monitoreo y que no quieren depender de las empresas para controlar a la minería, el Ministerio de Minería llamó a licitación para contratar un servicio de cámaras que tendrá como principal objetivo supervisar los emprendimientos Veladero, Casposo y Gualcamayo, los principales yacimientos metalíferos en explotación en actualidad. El objetivo oficial es que el nuevo mecanismo de control esté en funcionamiento en febrero del año que viene, con un costo mensual que calculan que rondará los 395.000 pesos. “Queremos transparencia, apertura, que todo el mundo vea y sepa lo que pasa en las minas”, explicó el funcionario. De esta forma las autoridades provinciales se plegarán a la actividad que viene haciendo la mina Veladero, que cuenta con su propio sistema de cámaras. Claro que en este caso no lo hizo voluntariamente sino que que fue una medida que dispuso la Justicia tras el incidente de septiembre pasado, cuando un bloque de hielo se desprendió de una ladera del valle de lixiviación y golpeó y desacopló una cañería que transportaba solución cianurada. El químico no salió del perímetro, pero sí empujó rocas lixiviadas que traspasaron los taludes de contención. Por esa irregularidad, incluso, se paralizó la actividad en la minera.

Las imágenes que genera Veladero están disponibles para el Gobierno, pero Hensel dijo que no quieren depender de las empresas. “¿Qué pasa si se corta la energía y se terminan las imágenes?”, preguntó el funcionario. Para evitar ese tipo de inconvenientes dijo que el sistema que quieren contratar va a funcionar también con energía solar, con la idea de que esté operativo las 24 horas del día.



El llamado a licitación es para la contratación de un servicio de instalación y mantenimiento de un sistema interconectado de cámaras de alta definición o HD, como es su nombre en inglés. Y las quieren colocar en 7 puntos estratégicos, que abarcan no sólo las minas sino también otros lugares. Habrá 3 cámaras en Veladero, 1 en Casposo, 1 en Gualcamayo y 1 en la Reserva de San Guillermo. También se colocarán otras dos en la Reserva Astronómica Leoncito y en la junta de los ríos cercanos a la mina iglesiana. Para hacer el seguimiento de las imágenes, la intención es montar un centro de monitoreo que dependerá de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, a cargo de Eduardo Machuca.



Las imágenes que generan las cámaras, además de poderse ver en la ciudad, estarán disponibles incluso en los celulares de los funcionarios. “Van a funcionar las 24 horas del día y en cualquier momento vamos a poder ver a través del celular lo que está pasando”, dijo el ministro.

Antecedentes en San Guillermo

Esta no será la primera vez que el Gobierno cuenta con un servicio de cámaras de monitoreo. En octubre de 2013 se puso en marcha un sistema para ver en vivo en la página a través de la página web de la reserva San Guillermo imágenes de la Llanura de los Leones y de los guardaparques. Fue gracias a la instalación de una cámara que registra todo lo que pasa durante las 24 horas del día, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Minería y Medio Ambiente. En septiembre de ese año se lanzó la web de la reserva y en la oportunidad se anunció la colocación de dos cámaras en el lugar para monitorear todo lo que pasa en la zona núcleo y en Sepultura, en vivo on line. No fue tarea fácil por las dificultades técnicas que implicó la instalación de una cámara en una zona donde no hay electricidad.



Para interesados 25 Son los miles de pesos que cuesta el pliego para que los oferentes puedan participar en la licitación del servicio de monitoreo que quiere contratar el Gobierno.