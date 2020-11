Los tenedores de bonos bajo legislación local que no pudieron ingresar al canje de deuda podrán hacerlo ahora en sucesivos períodos de aceptación, hasta el 28 de julio de 2021, y recibirán como contraprestación las nuevas emisiones “en iguales condiciones" que los que ingresaron en el período de aceptación tardío de ofertas.



Así lo dispuso el Ministerio de Economía a través de la Resolución 540/2020 publicada en el Boletín Oficial, en la que aprueba el Procedimiento para los Títulos Elegibles no ingresados a la operación de reestructuración de deuda bajo Ley Argentina.



De esta manera, quienes no pudieron ingresar al canje de deuda podrán hacerlo en los períodos de aceptación que se abren hasta el 28 de julio de 2021 y recibirán como contraprestación las nuevas emisiones “en iguales condiciones que los tenedores que oportunamente ingresaron en el período de aceptación tardío de ofertas”.



El universo de títulos elegibles remanente es de aproximadamente VN US$ 244,6 millones y se compone de distintos tipos de tenedores con gran predominancia de personas humanas.



“Así, se da un nuevo paso en la solución integral y definitiva de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida en moneda extranjera y se reafirma el compromiso de seguir construyendo y profundizando el mercado local de capitales”, destacó Economía a través de un comunicado.



El canje alcanzó una aceptación del 99,41% de los tenedores de los Títulos Elegibles denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina.