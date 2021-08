El Fondo Monetario Internacional (FMI) repartirá mañana entre todos sus países miembro alrededor de US$ 650.000 millones por derechos especiales de giro (DEG), la moneda del organismo, y a la Argentina le corresponderán unos US$ 4.355 millones.

Con ese dinero, el país incrementará sus reservas y contará eventualmente con los fondos necesarios para cumplir con el pago de compromisos en dólares con los organismos internacionales para lo que resta del año. Ese respaldo le permitirá afrontar la continuidad de las negociaciones con el FMI para reprogramar los vencimientos del préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración de Mauricio Macri.

La distribución histórica de DEGs -debido a que nunca antes en la vida del organismo se asignó tantos fondos a los países miembro- entrará en vigor mañana y se distribuirá según el valor de la cuota de cada una de las naciones o Estados que lo integran. A pesar de la ayuda que puede significar, el mecanismo vigente determina que el reparto de fondos sea desigual, en detrimento de los países que más recursos necesitan.

En este marco, a la Argentina le corresponde el 0,76% de la cuota, pero analistas privados estimaron que el nivel de los recursos que recibirá el país representaría un aumento del 10% en las reservas brutas y un aumento de más del 50% del stock de reservas internacionales netas inutilizables. Hoy las reservas argentinas se ubican en un nivel apenas por encima de los 42.000 millones de dólares, según los últimos datos aportados por el Banco Central.

En este sentido, esta línea de fondos contribuiría en gran medida a cumplir con el pago programado del servicio de la deuda en DEG al FMI durante el segundo semestre del 2021, ya que resta pagar al organismo alrededor de 4.380 millones de dólares en 2021. El primero de los vencimientos será en septiembre, por un monto de 1.870 millones de dólares en concepto de pagos de deuda de capital.

En tanto, para el 22 de noviembre hay pautado un pago por intereses y recargos, que totalizan 640 millones de dólares. El último vencimiento fuerte del año está previsto para el 22 de diciembre, correspondiente a otro pago de capital, por 1.870 millones de dólares.

Las definiciones del gobierno sobre el acuerdo

En las últimas horas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dio algunos detalles de cómo piensa afrontar el Gobierno la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Que sea un programa que le permita a la Argentina crecer", precisó.

"Siempre hemos puesto la mejor voluntad para encontrar una solución, pero en los términos de que la economía se pueda recuperar porque es una economía golpeada y la gente que vive en este territorio ya ha sufrido suficiente", consideró la funcionaria nacional.

De ese modo, subrayó: "El objetivo que tenemos es que el programa que nosotros firmemos con el Fondo sea un programa que le permita a la Argentina crecer. Será ese o no será. Si no, la Argentina no va a crecer y entonces tampoco va a poder devolver lo que debe. Hay un punto en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo".