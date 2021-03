Ya hay siete provincias argentinas en las que está prohibida la conducción de cualquier vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos de litro por sangre, lo que se conoce como tolerancia cero. Y en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el titular del organismo, Martín Hinojosa, dijo que frente a ese panorama, que apunta a crecer, "debemos promocionar el consumo responsable porque queremos vender más vino, lo que no quiere decir que vayamos a tener una actitud irresponsable".

La tolerancia cero rige en Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, según datos del Ministerio de Transporte de la Nación. E incluso La Rioja, la tercera provincia productora de vinos del país, detrás de Mendoza y San Juan, prohibió la venta de bebidas alcohólicas durante los fines de semana, más precisamente entre las 0 horas de los viernes hasta las 8 del lunes, exceptuados los locales del rubro gastronómico, tales como restaurantes, confiterías, y bares. Primero la medida iba a regir por 6 meses, aunque ante la queja de las entidades vitivinícolas de las esa provincia, se redujo a sólo un mes.

El temor que existe en el sector vitivinícola es que ese tipo de medidas vayan a terminar afectando las ventas, que con tanto esfuerzo vienen repuntando desde el año pasado (ver aparte).

"No hay que olvidar que el vino es una bebida nacional, además es un alimento y tomado en su justa medida incluso es beneficioso para la salud", dijo Hinojosa. Y agregó que "todos los extremos son malos y las posiciones pendulares también, hay que ser lógicos, tener sentido común, y no irse a los extremos. Estamos dentro de una actividad que no hace apología del alcoholismo, todo lo contrario".

Sobre las acciones a seguir el dirigente sostuvo que "siempre estamos monitoreando lo que pasa en este tema" y para adelante propuso "insistir con una promoción permanente del consumo responsable del vino".

No es la primera vez que salta el tema e incluso esa semana se conoció un proyecto de diputado de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que no se pueda conducir vehículos luego de haber tomado alcohol y para prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en horarios de protección al menor y en espectáculos multitudinarios.

En la actualidad, la legislación establece una tolerancia de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro de sangre, como ocurre en San Juan, aunque hay provincias en las que está estrictamente prohibido el consumo. Entre ellas están las siete antes mencionadas.

Incluso en 2017, entidades del vino recurrieron a la Justicia cuando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó una ley que prohibía la publicidad de todas las bebidas alcohólicas en la vía pública y el auspicio, por parte de las marcas y por ende del sector bodeguero, de actividades culturales, sociales o deportivas en su zona.

Exportaciones

Un dato positivo para el sector fue que durante febrero volvieron a crecer las exportaciones de vinos fraccionados superando en un 22,3% al mismo mes del año anterior. Estos envíos ya acumulan un aumento del 12% en los dos primeros meses del año con respecto a igual periodo de 2020.

El estudio realizado por el Laboratorio Estadístico del INV destaca que crecieron todas las categorías, por tipo de vinos y envases y se advierte una buena recuperación de los espumantes luego de un año que estuvo complicado por la pandemia de Covid-19.