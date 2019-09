Nota de ambito.com

Las acciones y los bonos argentinos vivieron un verdadero martes negro, al sufrir desplomes de hasta 9%, por la sorpresiva fuerte caída del dólar "contado con liqui", y algunos comentarios políticos sobre tarifas, en el marco de una creciente crisis financiera y ante la incertidumbre reinante de cara a las elecciones presidenciales.

Condicionado además por el contexto externo, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cayó un 4,4%, a 27.819,80 puntos, dentro de una operatoria aún limitada que sólo potencia la volatilidad.

Los descensos del día fueron liderados por las acciones de Telecom (-9%); de Transener (-8%); y de Central Puerto (-7,7%). La fuerte caída del panel líder -la segunda más importante en lo que va del mes- fue vinculada por los operadores a la baja pronunciada del dólar implícito.

"Aparentemente habilitarían a las empresas con deuda en dólares a cancelar las sus compromisos con divisas oficiales. Eso sería un poco lo que trajo alivio al CCL y Mep", dijeron fuentes del mercado.

Para otros operadores "fue una extrañeza" la baja del CCL, en un contexto donde también cayeron los mercados tanto en Argentina como en EEUU. "Creo que hay un poco de descompresión de la locura inicial del CCL, cuyo spread con el dólar oficial había llegado al 29% (hoy se ubicaba en el 16%)", afirmó a Ámbito el director de Research for Traders, Gustavo Neffa.

Por otro lado, en el mercado también circuló el rumor de que “manos oficiales” habrían ayudado a descomprimir el tipo de cambio implícito, con la venta de bonos por parte del Anses.

Lo cierto es que baja en las brechas con el dólar oficial se produce tras el desembolso del bono por Bopomo y graduales cancelaciones de plazos fijos, un proceso que está sorprendiendo a operadores, pero que podría revertirse rápido ante cualquier nueva regulación o señal que active mayor dolarización de inversores mediante dichos mecanismos, advirtieron en las mesas.

En los mercados financieros, el dólar "contado con liqui" - que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas - cedió $1,52 (-2,2%) a $65,93, por lo que la brecha con la divisa mayorista cayó a 16%.

En tanto, el dólar MEP o Bolsa descendió $2,74 (-4,2%) a $62,40, lo que implicó una brecha del 9,3% frente a la cotización en el MULC.

Por otra parte, analistas explicaron además que las mermas, sobre todo en empresas de servicios, se debió a "comentarios políticos del fin de semana en cuanto a eventuales congelamientos de tarifas".

Ante este panorama, los inversores se mostraron con mayor prudencia, a la espera del resultado de las conversaciones del Gobierno con bonistas y el FMI en Estados Unidos. Por estas horas se encuentran en Estados Unidos el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del banco central, Guido Sandleris, con reuniones junto a representantes del FMI.

Lacunza dijo desde Nueva York que estuvo "claro" durante un encuentro con autoridades del FMI que Argentina había cumplido sus metas fiscales y monetarias bajo un acuerdo de crédito con el organismo.

Más allá de todo la nueva baja del panel líder llamó la atención en el mercado. "Los precios de las acciones se encuentran muy por debajo de lo que valen en realidad. La capitalización bursátil de las empresas están en un piso muy bajo; es momento de entrar para inversores profesionales que tengan resto y no piensen solo en la coyuntura", remarcan.

Con la merma de este martes, el S&P Merval redujo sus ganancias mensuales a un 13%, y amplió las pérdidas anuales a un 8,2%, ambas medidas en pesos.

Mala jornada en Wall Street

Para colmo de males la negativa jornada en los mercados globales empeoró el panorama inversor. Los principales índices de Wall Street se hundieron hasta 1,5% (Nasdaq) después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, aumentara la retórica comercial hacia China.

En la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump dijo que no aceptaría un "mal acuerdo" en las negociaciones comerciales con China. "China no solo no ha adoptado las reformas prometidas, sino que adoptó un modelo económico que depende de enormes barreras en el mercado, fuertes subsidios estatales, la manipulación de divisas, el dumping de productos, las transferencias forzadas de tecnología y el robo de propiedad intelectual y también de secretos comerciales a gran escala", dijo Trump. "En lo que respecta a Estados Unidos, esos días han terminado", añadió.

A estas declaraciones hay que sumar como factor condicionante de la caída en Wall Street, los pedidos de procedimientos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos.

Por algo, los precios del oro subieron a sus máximos en casi tres semanas este martes. El lingote recibió un respaldo extra de una decepcionante lectura de confianza del consumidor estadounidense.

Bonos y riesgo país

En el segmento de la renta fija, en tanto, los principales bonos nominados en dólares registraron caídas de gran magnitud, en algunos casos de hasta más de 6%, sobre todo en la parte media y larga de la curva, en medio del marcado retroceso del dólar implícito, mientras se esperan novedades sobre las renegociaciones de bonos locales e internacionales.

Entre los títulos más operados, el Bonar 2024 se hundió un 6,4%; el bono centenario cedió un 3%; y el Discount bajo ley argentina descendió un 2,1%.

De esta forma, el riesgo país de la banca JP.Morgan subía 65 unidades a 2.228 puntos básicos, un nivel considerado como default técnico para los analistas.