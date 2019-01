Operarios en plena tarea de reparación de cañerías de Obras Sanitarias. La empresa aplica desde hoy un fuerte incremento tarifario.

El aumento es alto, el mayor en 11 años, y parejo. Y por primera vez en todo ese tiempo, no garantizan que sea el único ajuste del 2019. Desde ayer rige para los 725.312 usuarios de San Juan una nueva tarifa que incrementa en casi un 52 por ciento el costo del servicio. Un usuario residencial que tenga el servicio de agua desde este mes comenzará a pagar $341.61 en lugar de los $ 224,77 anteriores, y trepa a $622,48 si cuenta además con cloacas. O sea, tendrá que destinar $116,84 y $212,90 más según cada caso, que lo que pagó el mes pasado.

En el caso de los jubilados los aumentos elevarán la tarifa mínima a $163,20 si tiene agua, y a $284.65 si goza de agua y servicio cloacal.

Mónica Paez, desde el área de Prensa y en representación de las autoridades que están de vacaciones, dijo que el tarifazo responde a dos factores: una actualización correspondiente al 2018 porque esa tarifa quedó rezagada con la disparada del dólar y la devaluación, y a eso se suma una proyección para el 2019. El año pasado se fijó un aumento del 33,1% para todo el año, y al final esa tarifa no cubrió todos los aumentos que se produjeron, explicaron. Eso descolocó a la empresa estatal que compra todos sus insumos dolarizados, cuando se produjo una fuerte devaluación en la segunda mitad del año. ""Este año no podemos asumir ese compromiso de no volver a ajustar a lo largo del año, por la situación inflacionaria. Tampoco estamos diciendo que lo vamos a hacer, lo dejamos en suspenso", explicó. En OSSE no han definido aún si harán revisiones mensuales, trimestrales o de qué tipo. Tampoco si sucederá cuando se supere algún porcentaje como sucede con la tarifa eléctrica. ""Lo único que podemos anticipar es que si fríamente se hubiera aplicado el incremento que corresponde, el aumento ahora sería mayor. La tarifa subió menos de lo que correspondía", señaló la representante de la empresa.

Los sanjuaninos se enteraron del fuerte aumento del 51,98% en las primeras horas de la mañana. Hubo idas y vueltas con los números del cuadro tarifario, e incluso hicieron circular desde el organismo algunos datos inexactos, hasta que finalmente se aclararon. ""Sabemos que el aumento no gusta y que es importante una suba de más del 50%, pero los que tienen servicio de agua van a pagar alrededor de $341 mensuales, que representan unos $11 por día. Del mismo modo, quienes pasan a pagar 600 y pico, les representarán unos $21 por día", ejemplificó Paez. Recordó además que al ser una empresa estatal, OSSE no tiene fines de lucro y en las actualizaciones tarifarias se trata de generar el menor impacto en el bolsillo de los clientes.

Ajustes en 11 años

El 51,98% de incremento que tendrá en el arranque del 2019 el servicio de agua potable y cloacas en San Juan se ubica en el ranking de incrementos históricos como el más alto en al menos los últimos 11 años, de acuerdo al archivo de DIARIO DE CUYO. Hasta el momento, el registrado en el periodo 2017 había sido el más caro, cuando trepó hasta el 46%. En tanto que el de 2018 se ubicó en el 33,1%. Este año el aumento supera al de la inflación 2018 que se estima rondará el 45%. En el 2008 cuando subió por primera vez el agua tras un largo periodo, aumentó 30%, y al año siguiente se aplicó un 28% más. En 2010 no aumentó, en el 2011 y 2012 subió 25% respectivamente. En 2013 aumentó 24%, en 2014 un 23%, en 2015 un 29% y en 2016 un 28%.