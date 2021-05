El consumo per cápita de carne vacuna cayó un 3,5% en el primer trimestre del año, de acuerdo a un informe elaborado por Rosgan-Mercado Ganadero, un emprendimiento conjunto de la Bolsa de Comercio de Rosario y consignatarios de distintas provincias.



Más allá de caída verificada a lo largo del primer trimestre, los números de marzo mostraron un consumo equivalente a 48,6 kilogramos per cápita, levemente superior al registrado en igual mes de 2020 (47,6) y de igual mes de 2019 (48,3).



"De acuerdo a los datos oficiales, en los tres primeros meses del año el consumo aparente de carne vacuna absorbió 505 mil toneladas equivalente de res con hueso, un 8,8% menos desde las 554 mil toneladas registradas en igual trimestre de 2020", precisó la entidad privada.



Rosgan dijo que el principal motivo que explica la merma es el estancamiento en la producción ya que "hasta el 2009/2010 producíamos en promedio



unas 275 mil toneladas mensuales, luego caímos a 200 mil y en la actualidad no hemos conseguido recuperar ese volumen, estabilizándonos en una producción de entre 250 y 260 mil toneladas por mes".



De esta forma, "con un consumo doméstico fuerte -a pesar de su debilidad de compra- y una exportación firme, la tensión entre ambas fuerzas de mercado persistirá en tanto la verdadera variable de ajuste -la producción- no logre crecer de manera sostenida", concluyó Rosgan.



Además, según datos relevados hasta el 27 de abril pasado, precisaron que el precio del novillo pesado y trazado para exportación alcanzó un valor de US$ 3,83 el kilo, un 2% más que el mes previo.



"En lo que va del año, el valor del novillo exportación acumula un incremento del 9,5% en dólares y se posiciona unos 8 centavos por encima del precio de Brasil y 13 más que el novillo uruguayo", detalló la entidad ganadera.