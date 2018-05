Empujado por el impacto del acuerdo salarial alcanzado en las negociaciones paritarias del sector, el costo de construir en San Juan subió en mayo el 6,5% y fue el mayor del año, superando incluso la suma de los otros 4 meses, porque de enero a abril la suba había sido del 5,17%. Se trata del índice mensual que elabora el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, que tiene en cuenta las variables para edificar una vivienda del tipo de las que hace el Instituto Provincial de la Vivienda, de 77,10 m2. Este mes, ese índice fue de 23.231,93 pesos.



El otro rubro que ha venido empujando el costo ha sido el de los materiales, con un incremento del 10,5% respecto a enero, según explicó Raúl Navas, investigador del organismo. Pero la mayor incidencia la tuvo la suba salarial de la mano de obra, que fue del 15% en dos etapas, la primera en mayo, del 10%, y queda otra del 5% para agosto. Además, en abril se había aplicado la cláusula gatillo, que alcanzó al 3% respecto a enero.



Por el efecto que tuvo en la actividad la escalada del dólar, uno de los insumos que más subió fue el hierro. El presidente de la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción, Enrique Velazco, dijo que "el hierro ha sufrido un aumento del 15% porque está ligado directamente al dólar". Y sostuvo que "no es un buen momento para comprar materiales de construcción, porque debido a la situación económica que atraviesa el país no hay precios de referencia".



El dirigente explicó que materiales como el hierro, PVC, polietileno y cables para la instalación eléctrica están ligados al precio del dólar y por esa razón, los incrementos se han notado. "Lo que pasa es que si uno espera, tampoco sabemos qué va a pasar. Es difícil la situación", sostuvo.



No obstante que el incremento del costo de la construcción en lo que va del año es del 12,10%, es una cifra inferior a la medida en los 5 primeros meses del año pasado, cuando alcanzó al 14,26%.



Lo que no está en estos números, según aclaró Navas, es el impacto de la crisis cambiaria de días atrás. "Hay muchos insumos que son importados y es probable que en la medición de junio se vean los efectos", aclaró.



El índice que elabora el CIRCOT está calculado en base a un modelo matemático que se aplica a una vivienda de las que construye el IPV, de 77,10 m2 de superficie cubierta. La casa es de 3 dormitorios, con cocina, comedor y un baño. El valor se calcula como parte de un barrio de 100 unidades habitacionales y con los costos de una empresa. El índice es un importante valor de referencia para la edificación en San Juan y es por eso que tanto constructores particulares como empresas lo tienen en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto.



A nivel nacional, según consignó el diario Clarín, también el aumento en la cotización del dólar tuvo su impacto en el costo de los materiales para la construcción. En rubros como las pinturas, hierros, derivados del petróleo (membranas y materiales plásticos) y aquellos que contienen cobre (griferías, caños y cables) la devaluación del peso se trasladó directamente a las listas de precios. Mientras que en el resto de los materiales el efecto se amortiguó parcialmente. Así, el hierro y los caños encabezan los aumentos. Las griferías y los cables promedian un 7% de incremento. Mientras que los materiales gruesos, por ejemplo la cal y el cemento, subieron un 2% en el mismo lapso.



En todo el 2017, el aumento del índice fue del 23,6% respecto a diciembre del 2016.

* Mano de obra

56,4

Es el porcentaje de incidencia de la mano de obra en el índice que elabora el organismo de Ingeniería.

* Materiales

43,6

Es el porcentaje de incidencia de los materiales de construcción en la confección del índice del CIRCOT.

* Referente

El modelo que elabora el organismo dependiente de la Facultad de Ingeniería es permanentemente consultado por constructores particulares y empresas del rubro a la hora de confeccionar un presupuesto para hacer una obra. Es que se trata de un índice que está actualizado mes tras mes.

>> El valor del cemento

Según un sondeo realizado días atrás por DIARIO DE CUYO, en San Juan el precio de la bolsa de cemento subió entre un 5,2% y 11,8%.



Dependiendo del corralón o la ferretería, el valor de la bolsa de 50 kilos de Loma Negra está entre 200 y 209,90 pesos. Antes, en esos mismo negocios, el precio era 190 y 199 pesos, respectivamente. "En estos días subió", dijeron desde el Corralón Ridao. "El lunes cambiamos el precio porque nos llegó lista nueva", agregaron desde Ruiz Olalde.



La otra marca que se vende en San Juan, Avellaneda, también tuvo un alza en su valor, para ser más precisos fueron dos en apenas 15 días. Pasó de 152 a 158 pesos y ahora se acomodó en 170 pesos.



Según publica el diario La Nación, en el sector de la construcción estiman que los efectos de la devaluación en sus costos estuvieron entre 30% y 50% y que se esperan nuevos incrementos.