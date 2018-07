En épocas en las que todos hacen números por los aumentos que registran las facturas de la luz y del gas ha cobrado un gran interés la alternativa de utilizar la energía solar térmica aplicada al hogar. Frente a ese panorama, instalar un termotanque de ese tipo con una capacidad de 200 litros de agua, un volumen suficiente para atender las necesidades de una familia tipo de 4 personas, cuesta unos 25.000 pesos y el ahorro que producirá en el presupuesto está calculado en el orden del 70%. La inversión recién se recuperará en el término de 4 a 7 años, según el uso.



Estos datos se conocieron ayer, en el marco de la Expo Solar Tec, un encuentro que tuvo lugar durante dos días en la provincia con la idea de dar a conocer los avances y aplicaciones de la llamada energía solar térmica de baja temperatura. En la actividad expuso Marianela Bomancin, que trabaja en el área de Energías Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La experta explicó que, en el caso de una casa de familia, la energía solar se puede utilizar para la obtención de agua caliente para lavar los platos, higiene personal, calefacción, climatización de piscinas, para cocinar con cocinas y hornos solares y también para refrigeración. "Esto último es algo que se está desarrollando, todavía no se puede reemplazar un aire acondicionado, pero es el futuro de la energía solar térmica", sostuvo.

Al hablar de aprovechamiento solar, la profesional dijo que hay dos formas de hacerlo, térmicamente o eléctricamente. "La conversión eléctrica o fotovoltaica, que es la que genera electricidad, se hace con paneles, que son equipos que absorben la radiación y a través de un proceso se transforma en electricidad. En cambio, la energía solar térmica lo que hace es absorber la energía y transformarla en agua caliente o aire caliente, pero no hay electricidad". Dio como ejemplo que se estima que alrededor del 80% del gas domiciliario se utiliza para obtener agua caliente y calefacción.



Al hablar de los tipos de equipos, en el caso del hogar los más difundidos comercialmente son los termotanques solares, entre los que hay de fabricación nacional e importados. Y señaló que estos últimos son un poco más económicos, debido a la escala productiva que tiene China, el principal país que los fabrica, con la característica de que son de vidrio. "En cambio los nacionales son todos metálicos, con el agravante de los altos costos de mano de obra", dijo Bomancin.



En cuanto a San Juan, si bien hay casos de instalación de paneles solares para generación de energía eléctrica, se da a pequeña escala y en la zona rural, por ejemplo, donde no llega el tendido eléctrico, porque aún resulta caro. Lo otro que no ayuda a su desarrollo es que aún no se ha reglamentado la legislación que permitirá que cualquier usuario que cuente con el equipo para la generación de energía solar en su casa pueda vender el excedente de su consumo al mercado mayorista. A la par del encuentro, que tuvo lugar en la sala Eloy Camus del Centro Cívico, también se desarrolló una muestra de empresas locales dedicadas a la comercialización de equipos, tanto para el hogar como para la industria. En el caso de termotanques solares para casas de familia, la firma Autopark ofrecía un equipo de 100 litros de capacidad en 12.000 pesos. Otro caso fue el de RAM Energy, que tenía un equipo de 180 litros de capacidad en 48.000 pesos. En todos los casos existe la posibilidad de financiación, incluso con el uso de tarjetas de crédito, con recargo por el interés.



Invierno

En la temporada invernal, pese a las bajas temperaturas, también hay radiación solar que puede ser aprovechada para los termotanques solares. En el encuentro se dio el ejemplo de Alemania, un país que está en una latitud similar a la de la Patagonia y en el que la mayoría de las casas tienen estos equipos, lo que demuestra que el sistema funciona.

Usuarios

40

Es el porcentaje de la población del país que se calcula que no tiene acceso a la red de gas y que utiliza garrafas. Es el sector que podría emplear la energía solar como alternativa.