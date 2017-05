Aunque dicen que la tercera es la vencida, el Automóvil Club Argentino (ACA) llamó por cuarta vez a concurso para la construcción y equipamiento de un hotel 3 estrellas en San Juan en el predio que posee en la esquina de General Paz y Avenida Rawson. El sistema, que ha fracasado en las oportunidades anteriores por falta de interesados, implica que el inversor debe aportar el financiamiento y, a cambio, explotará el hospedaje por el sistema de concesión por un tiempo que dependerá del dinero que esté dispuesto a aportar.



“Las condiciones del país han cambiado y ahora tenemos expectativa de que el proyecto se pueda concretar”, dijo Rubén Blanda, gerente regional del ACA con sede en Córdoba.

El llamado es para la presentación de ofertas para levantar el hotel en un predio con muy buena ubicación porque está próximo a la Terminal de Ómnibus de la provincia. El tema es que los 3 llamados anteriores, en 1999, 2006 y el último en el 2007 no tuvieron éxito porque hace falta desembolsar una importante cantidad de dinero y después el inversor, pasada una cantidad de años, lo tiene que entregar a la organización.



“La idea es volver a hacer el llamado hasta conseguir el objetivo”, sostuvo Blanda. El terreno disponible en San Juan es de unos 3.800 m2, que permiten levantar una construcción de unos 10.000 metros cubiertos, una magnitud interesante para un hotel. Dependerá del inversor la cantidad de habitaciones con que contará y los servicios que dispondrá.

El sistema de construcción y explotación por el sistema de concesión no es nuevo en la provincia. Es el caso del Hotel Provincial, que es propiedad del Estado sanjuanino pero está otorgado el usufructo del hospedaje. Ahora también está en pleno proceso el llamado para la edificación y explotación de dos hoteles en Albardón. Uno es un 5 estrellas que estará ubicado a un costado a la Ruta 40, frente al autódromo que está en plena construcción. Y el otro es un 3 estrellas, igual que el que quiere hacer el ACA, que contará con pileta y un spa con agua termal. Estará ubicado en la zona del viejo Hotel La Laja.



La organización quiere ampliar la red que tiene en el país, donde cuenta con 33 hoteles y hospedajes propios, incluso algunos con campings, y convenios con otros alojamientos.



El ACA es una organización centenaria con casi 380.000 socios en todo el país, que se dedica a fomentar el automovilismo y el turismo. A cambio de una cuota que ronda los 700 pesos, el asociado puede acceder a una serie de beneficios como auxilio mecánico para su vehículo, descuentos en combustibles, lubricantes y hotelería, asistencia al viajero y planes de cobertura de salud.



Los interesados tienen plazo hasta el martes 4 de julio para presentar las ofertas en el Departamento de Compras del ACA, en Avenida del Libertador 1850, 5º piso en Capital Federal.

“Hacen falta atractivos”

Ariel Giménez - Cámara de Turismo

“La idea de construir un nuevo hotel tres estrellas en la provincia es muy buena porque hace falta ampliar la capacidad hotelera. Desde el sector del turismo notamos que cada vez que hay un evento especial, como puede ser la Copa América o una visita de una selección, como pueden ser Los Pumas, se agotan las plazas disponibles.



El tema es que no es fácil encontrar un inversor dispuesto a poner dinero para hacer un gasto importante, pero después de unos años la construcción no va a quedar para él sino que la va tener que entregar, en este caso al Automóvil Club. Me parece que para hacer más atractiva la propuesta habría que sumarle algún servicio adicional. Es el caso de Albardón, uno de los hoteles estará frente al nuevo autódromo, y el otro tendrá el gancho de las aguas termales.



En este caso la zona no es mala, está bien ubicada, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Pero, insisto, habría que ver las condiciones porque no cualquier inversor va a estar dispuesto a realizar un desembolso de dinero con estas características. Por algo no tuvieron éxito los otros llamados”.