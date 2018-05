El dólar abre la semana estable a $ 25,16 en bancos y agencias de la city porteña. Cabe recordar que la divisa subió 13 centavos el último jueves -previo al feriado por el 25 de mayo- en medio de una generalizada debilidad de los mercados financieros regionales, generada por la incertidumbre que despertó la cancelación de la reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte.

En la plaza paralela local, por su parte, el blue subió el jueves seis centavos a $ 25,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, saltó 32 centavos a $ 24,74.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde el billete verde avanzó 14 centavos a $ 24,60, debido a una demanda por cobertura que estuvo activa justificando un nuevo salto del tipo de cambio.

Sucedió pese a que el Banco Central volvió a colocar una oferta de venta de hasta u$s 5.000 millones, a $ 25 en el inicio de las transacciones y previo al feriado nacional del viernes.

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 38% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 272 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para martes y el miércoles próximo por el feriado nacional de este viernes y el lunes en EEUU por el Memorial Day. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban el plazo de 28 días a 39,60% y la de 146 días al 38% TNA.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 772 millones, más del 65% se operó entre mayo y junio a $ 24,73 y $ 25,42 con una tasa de 27,56% y 32,88% respectivamente. Los plazos subieron en promedio más de trece centavos, acompañando la suba del spot, que se mantuvo todo el día cotizando a más de diez centavos respecto de ayer, cerrando con una suba de más de doce centavos.

Por último, las reservas del Banco Central se hundieron este jueves u$s 1.499 millones hasta los u$s 52.099 millones, tras la cancelación parcial de obligaciones con el Club de París por el u$s 880 millones.

