Presionado por una nueva suba de las tasas en pesos, el dólar anotó su segunda baja consecutiva este viernes, al ceder 17 centavos a $ 28,02, su menor valor en casi tres semanas, en bancos y agencias de la city porteña.





Después de subir fuerte el miércoles como reacción a un recorte en el monto licitado diario por parte del BCRA, a cuenta de Hacienda, el billete retomó la tendencia bajista el jueves, al ceder cuatro centavos, producto de un deslizamiento al alza de los rendimientos en pesos.





Y este viernes, profundizó su recorrido a la baja quedando muy cerca de perforar los $ 28. Es que en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC - referencia de la cotización minorista -, la divisa retrocedió 16 centavos a $ 27,29, arrinconado por la tasa corta de la Lebac, que volvió a superar el 49% este viernes en el mercado secundario.



En la subasta diaria de divisas, el BCRA adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio $ 27,3221, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,3120. Recordemos que a partir del lunes, el monto a licitar bajará a u$s 50 millones, tal como anunció Hacienda el último miércoles.





Los máximos de la jornada se anotaron en los $ 27,43 en el inicio de la sesión, dos centavos por debajo del cierre previo. Pero la oferta de dólares hizo retroceder al tipo de cambio durante todo el días, con esporádicos momentos de estabilización, pero siempre en un nivel inferior al del jueves. La caída se hizo algo más intensa en el último segmento del día, lapso en el cual se registraron los mínimos del día anotados en los $ 27,29.





De este modo, durante la semana el tipo de cambio mayorista acumuló una caída de tres centavos y medio respecto del cierre del viernes pasado, un ajuste negativo de similar magnitud que el exhibido en los cinco días hábiles previos.





La recuperación del dólar insinuada a mediados de esta semana no pudo sostenerse debido al renovado empuje de una oferta que no tuvo equiparación del lado de la demanda de divisas. Los precios volvieron a perforar el piso de los $ 27,30 por unidad, una circunstancia que, de no mediar cambios significativos en las actuales condiciones del mercado financiero, parece que se prolongará durante gran parte de la semana entrante, dijo el analista Gustavo Quintana.





En la plaza informal, a su vez, el blue bajó cinco centavos a $ 28,35, según el relevamiento en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó ayer 21 centavos a $ 27,43.





Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 75 millones hasta los u$s 57.753 millones.