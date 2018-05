En medio de una mayor oferta, el dólar retrocede este lunes 27 centavos a $ 24,84 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. En el inicio de la rueda, el Banco Central repitió su estrategia de ofrecer u$s 5.000 millones a $ 25.



Cabe recordar que la divisa subió el viernes 20 centavos a $ 25,11 con lo que terminó la semana con un avance de $ 1,3 (5,5%), en medio de una fuerte tensión cambiaria.



El billete había tocado su máximo histórico el lunes en los $ 25,51 al dispararse un 7,3%, pese a que la autoridad monetaria ofreció u$s 5.000 millones para intentar calmar al mercado en medio de la expectativa por la megalicitación de Lebac, que se produjo al día siguiente y cuyo resultado terminó en una renovación del 100% por un monto total de u$s 617.000 millones.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue subió 20 centavos en la rueda del último viernes a $ 25,40 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se mantuvo estable a $ 24,91.

El billete minorista acompañó durante toda la semana al Mercado Libre y Único de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó once centavos a $ 24,43 pese a que el BCRA otra vez colocó una órden de venta a $ 25 por u$s 5.000 millones, y terminó la semana con una alza acumulada de $ 1,17.

Las reservas del Banco Central bajaron u$s 109 millones hasta los u$s 54.318 millones.





En el mercado de dinero, el call money se negoció a 38%TNA y los bancos hicieron "swaps cambiarios" por u$s 160 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante la compra-venta de dólares, para lunes y martes. En el mercado a futuro del dólar (NDF) Rofex, donde se negociaron u$s 950 millones (de los cuales, el 63% fue en "roll-over" de mayo a $ 24,75 a junio a $ 25,435 con una tasa implícita de 33,67% TNA).



Las tasa de Lebac en el mercado secundario se pactaron al plazo de 34 días a 39,90% y la de 152 días al 37,90% TNA. El volumen operado fue de una cifra inusual ya que alcanzó en el mercado secundario de Lebac un equivalente en pesos de u$s 790 millones.