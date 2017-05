El dólar inició la semana con una baja de dos centavos a $16,30 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com, en una plaza paralizada por el feriado en EEUU con motivo del "Día de los caídos en guerra" (o Memorial Day). Por su parte, en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior, la divisa, cerró casi estable a $16,03 y quedó por segunda jornada consecutiva cerca de perforar el piso de los $16.

El economista Gustavo Ber indicó que "el alivio en especial desde el país vecino (Brasil) está 'desinflando' la escalada que había experimentado el dólar (depreciación del peso), dado que muchos operadores se ven tentados a intensificar apuestas al 'carry-trade' ante un escenario cambiario aún con exceso de oferta de divisas".

Sucedió en una jornada donde la actividad se redujo a niveles mínimos (el volumen cayó 56% a u$s193 millones) y con operaciones pactadas para liquidar a partir del martes cuando se retome el ritmo habitual de negocios, tras el feriado en EEUU. Los precios, en este sentido, se movieron dentro de un estrechísimo rango de fluctuación que tuvo mínimos en los $ 16 y máximos en los $ 16,035 registrados sobre el cierre.

Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que la liquidación de divisas por parte del agro cayó la semana pasada un 37,6% a u$s482,4 millones, con relación a igual período de 2016. Así encadenó su tercera baja semanal consecutiva, pese a que el precio del dólar mostró una reacción en dicho período superando los $16. En este sentido, respecto a la semana previa, el ingreso del agro mostró también una caída, pero del 20,4%, ya que entre el 8 y el 12 de mayo se habían registrado u$s606 millones.

El analista Gustavo Quintana aseguró que "los pocos negocios efectivizados con motivo de la virtual inactividad local por efecto del feriado en New York no permiten desarrollar una teoría más o menos certera respecto de la evolución de los precios del dólar y postergan para este martes todos los análisis cuando se retome el nivel operativo habitual".

En tanto, el dólar blue subió siete centavos a $16,41 de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, su mayor valor en más de tres meses (el 21 de febrero había cerrado a $16,42). La brecha con el oficial se amplió al 0,7%. A su vez, el dólar Bolsa bajó cuatro centavos a $16,03, mientras que no hubo referencias para el "contado con liqui" por el feriado en EEUU. El viernes había cerrado a $16,09.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron sólo u$s 70 millones, casi el 80% fue para fin de mes ($16,045) y junio con muy poco volumen se pactó a $ 16,32 con una tasa implícita de 20%TNA. Por último, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 899 millones hasta los u$s 45.868 millones.