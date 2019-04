El dólar mantuvo hoy su tendencia bajista y cayó 43 centavos a nivel minorista. Así cerró en $ 44,07. Sin embargo, el riesgo paíscontinuaba en alza y subía 0,4%, a 817 puntos básicos.

El mayorista también bajó y cerró en $ 42,99. Por primera vez en un mes, el dólar que refleja el valor en el que operan los bancos y las empresas cotizó por debajo de los $ 43.

El Banco Central volvió a bajar levemente la tasa de las Leliq. Es la octava merma consecutiva. La tasa promedio, tras las dos licitaciones del día, fue de66,75%. En total, la autoridad monetaria colocó $ 204.000 millones en Leliq.

En el mercado ya se empezaron a ver algo de las liquidaciones del campo. De los US$ 70 millones diarios de los últimos días se espera que pasen a liquidar US$ 120 millones por día en las próximas semanas. A parir del lunes 15, el Tesoro empezará a vender US$ 60 millones diarios para aplacar la inquietud del mercado cambiario.

Ayer se concretó el desembolso del FMI por US$ 10.832 millones. El ingreso del giro del Fondo se produjo luego de que el viernes último el directorio aprobara el cumplimiento de las metas del stand by por parte de Argentina. Así, los giros del organismo al país ya casi totalizan los U$S 39.000 millones desde que se firmó el acuerdo.

Para algunos analistas, en la suba que viene teniendo el riesgo país influyó que el reporte del FMI dejó un panorama un poco más sombrío que lo esperado, especialmente en términos de recaudación y de posibilidades de alcanzar el equilibrio fiscal primario.

Un informe de la consultora ACM señaló que “las expectativas del staff report del FMI para el 2019 fueron revisadas a la baja luego de conocerse los desalentadores datos de la recaudación del primer trimestre".

También incidió en la suba del riesgo país la persistencia de la inflación, que es el dato que el mercado mira y que hace que los inversores reclamen una tasa real más alta. Además, los analistas consideran el contexto sigue siendo favorable para los emergentes, por lo que la suba local del riesgo país no es por cuestiones globales.