La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 86,53, con una suba de 34 centavos respecto con la víspera, mientras en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,3%, a $ 150,07, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar MEP registra un incremento de 0,3%, en $ 147,14 por unidad.



El dólar informal o "blue" marcó hoy un descenso de un peso con respecto a su última cotización, a $157 por unidad.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense sumó 10 centavos respecto a la víspera, en $ 80,89.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 112,49 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 142,77.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda con bajo volumen de negocios por el impacto del feriado en los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, en la que el dólar mayorista operó anclado en el nivel de regulación oficial.



“La imposibilidad de operar en forma fluida restó oferta en el mercado y generó un saldo negativo por la intervención oficial de hoy”, dijo Quintana.



El especialista calculó que el BCRA cerró la rueda con ventas por alrededor de US$ 10 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 113 millones y se registraron US$ 77 millones en el sector de futuros del MAE.