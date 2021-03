El dólar subió 14 centavos a $ 96,44 promedio en una rueda con mayor volumen de negocios y con renovadas compras por parte del Banco Central, en la que habría sumado alrededor de 100 millones de dólares a las reservas.



Con las compras de hoy la entidad monetaria acumula más de 800 millones de dólares en lo que va de marzo.



La nota destacada del día fue la cotización del dólar informal o blue, al retroceder 3 pesos y cerrar a 140 pesos por unidad producto de la oferta de divisas que hay en la plaza.



En este marco, el Banco Central fijo el Tipo de Cambio de Referencia en $ 90,7867.



Por su parte, el dólar mayorista finalizó en $ 90,78 por unidad, seis centavos arriba del cierre de ayer.



"Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista acumula en la semana que termina mañana cuarenta y un centavos de aumento, y se perfila a terminarla con la corrección más baja desde la última semana de octubre de 2020", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue US$ 256,390 millones, en tanto que no hubo operaciones en el mercado de futuros MAE y en Rofex el monto negociado alcanzó US$ 275 millones



Los dólares financieros operaban mixtos al cierre del mercado de cambio. Mientras el MEP bajaba 0,2 % y el CCL subía un 0,4 %; al cierre de nuestro mercado. El riesgo país se recuperaba, bajando hasta los 1.620 puntos básicos.