Las cotizaciones de los dólares bursátiles operaban hoy con un descenso de entre 4% y 5%, mientras que el dólar oficial cerró la semana en $ 83,84 en promedio, con un alza de seis centavos respecto a la víspera y de 64 centavos respecto al viernes pasado.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense sumó hoy cinco centavos y finalizó a $ 78,13, en tanto en el balance semanal ganó 61 centavos, con una suba de 0,78%.



En el caso del dólar con recargo de 30% -bajo la modalidad impuesto PAÍS-, la divisa cerró la semana en $ 108,99.



Con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio final fue de $ 138,33.



Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, cotizaba con un descenso de 5%, a $ 171,99.



En tanto, el dólar MEP se negociaba con un retroceso de 4%, a 156,59 pesos por unidad.



El denominado dólar informal o "blue" marcó hoy un incremento de cinco pesos, a 195 pesos por unidad.



Sobre la operatoria en el segmento mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que las ventas oficiales volvieron a ser el principal recurso que tuvo la demanda autorizada para acceder a las divisas necesarias para atender sus obligaciones con el exterior.



“La autoridad monetaria alternó ventas y compras en el sector donde operan bancos y empresas, pero sin torcer el saldo negativo de hoy”, explicó.



El especialista estimó que la autoridad monetaria terminó la jornada con ventas por alrededor de US$ 60 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 244 millones y se registraron US$ 152 millones en el sector de futuros del MAE.