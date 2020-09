La cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $79,71 en promedio, con una suba de 12 centavos con respecto del cierre del viernes, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, avanza 2,3% a $140,42.



Por su parte, el denominado dólar MEP anota una ganancia de 1,5%, en $ 131,65 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó 21 centavos y finalizó la rueda en $ 75,59.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 103,62 por unidad. Y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $131,52.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" se negoció con un incremento de un peso, a $ 141.



En las entidades bancarias -desde la implementación de las nuevas medidas cambiarias- no se venden dólares a través de la modalidad home banking, ante la cantidad de requisitos necesarios fijados por el organismo para validar esas operaciones.



En relación a la posibilidad de adquirir el denominado dólar ahorro, la Anses informó hoy que las entidades bancarias pueden consultar si una persona es beneficiaria de un plan social a través de la web -de certificación negativa- en la página de la dependencia pevisional, para dar cumplimiento a la normativa del Banco Central en tal sentido.



El Banco Central, a través de la comunicación "A" 7105 determinó que las entidades bancarias no podrán abrir una caja de ahorros en moneda extranjera para operar en divisas a las personas que sean beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario.



La decisión forma parte del paquete de medidas implementado la semana pasada por el Banco Central en el mercado cambiario, de manera de restringir el acceso a la compra de divisas a las personas que reciban algún tipo de ayuda social por parte de la Anses.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que el BCRA ajustó el tipo de cambio mayorista en la primera rueda de la semana considerando los días sin actividad por el fin de semana.



“Una demanda muy diluida por las restricciones cambiarias permitió que el Central absorbiera el excedente de la oferta, terminando el día con saldo a favor por su intervención”, dijo Quintana.



El especialista estimó que la entidad monetaria se alzó hoy con poco más de US$ 16 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 213 millones y se registraron US$ 16 millones en el sector de futuros del MAE.