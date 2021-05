La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 99,51, sin modificaciones con respecto del cierre de ayer, mientras que el contado con liquidación y MEP operaron con leves alzas.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó una baja de un peso, para cerrar en un promedio de $ 151 por unidad.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,2%, a $ 158,67, y el dólar MEP avanzó 0,3%, en $ 153,71 por unidad.



En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense avanzó tres centavos respecto de su último cierre, para quedar en un promedio de $ 94,01.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 129,36 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 164,18.



Fuentes del mercado calcularon que el Banco Central cerró la rueda con compras por alrededor de US$ 110 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 241 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se concretaron negocios por US$5 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 115 millones.