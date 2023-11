El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 34 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y sumó la octava jornada consecutiva con resultado positivo.



De esta manera, en los primeros días de noviembre la entidad monetaria "acumula compras por US$ 134 millones", precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.



Los dólares bursátiles, por su parte, operaron hoy con subas, en una jornada en la que se destacó el incremento de 5,7% en la cotización del Contado con Liquidación, que quedó en $870,48, mientras que el MEP avanzó 2,7%, en $863,30.



De esta forma, en lo que va del mes, la cotización del CCL sube 4,8% y el MEP +1,2%.



Tras la baja de los días previos, en el mercado informal el denominado dólar "blue" marcó un incremento de $50, en $950. Por su parte, en San Juan se negoció en $1.000.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó entre los $348,95 y 349,95 por unidad, manteniendo los mismos valores del cierre de ayer.



En tanto, el dólar minorista cerró a $365,5 promedio para la venta sin variaciones respecto a la rueda previa, mientras que el tipo de cambio para las compras con tarjeta en el exterior se sostuvo en $731.



Por último, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 285,680 millones, en futuros MAE US$ 368 millones y en el Rofex US$ 509 millones.