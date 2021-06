La cotización del dólar oficial cerró hoy a un promedio de $ 101,17, con una suba de tres centavos respecto al cierre de ayer, mientras que a lo largo de junio acumuló un avance de $ 1,08, equivalente a un incremento de 1,08%.



En el mercado informal, el denominado dólar "blue" marcó hoy un nuevo descenso de dos pesos, para quedar en un promedio de $168 por unidad.



A pesar de esta merma, en el balance mensual de ese dólar sumó $ 11 respecto al último día hábil de mayo, equivalente a un avance de 7%.



En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) hoy marca un alza de 1,8%, hasta los $ 168,68; mientras que el dólar MEP asciende 0,9%, en $ 165,15 por unidad, en el tramo final de la rueda.



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó un centavo y finalizó a $ 95,72, y en los últimos 30 días subió 99 centavos, lo que representó un aumento de 1,04%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 131,52 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 166,93.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que en el primer semestre del año el Banco Central acumuló compras por cerca de US$ 6.500 millones.



“Este resultado es el cuarto mejor desde que funciona el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), a solo ocho millones de dólares de alcanzar un nuevo podio”, aseguró el especialista.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de 100 millones de dólares por su intervención en el segmento mayorista, mientras que en junio acumuló compras por alrededor de 729 millones de dólares.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 352 millones, en el sector de futuros MAE se hicieron US$ 2 millones y en el mercado de futuros Rofex se registró un monto operado de US$ 1073 millones.