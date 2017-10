Por factores externos, el dólar borró la caída poselectoral y avanzó once centavos a $ 17,79 este martes en bancos y agencias de las city porteña, luegode haber caído en la víspera nueve centavos en medio del desarme de posiciones tras el triunfo de Cambiemos tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires del último domingo.





El alza del minorista fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió ocho centavos y medio a $ 17,52 y cortó una miniracha de dos bajas consecutivas impulsado por la alza de la moneda estadounidense a nivel regional.





El primer precio registrado en el comienzo de la rueda en torno a los $ 17,47, se transformó en el valor mínimo de una sesión signada por la fluctuación constante y puntuales cambios de tendencia. La demanda de divisas se mantuvo muy activa hasta bien entrada la última parte, forzando subas que escalonadamente llevaron al dólar a tocar máximos en los $ 17,57, trece centavos y medio arriba del final previo. Los buenos niveles alcanzados alentaron la aparición de algunos vendedores que diluyeron la presión compradora llevando la cotización a los valores del cierre.





Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "el mercado local replicó en parte el movimiento alcista que tuvo la moneda norteamericana en otros mercados regionales" como en Brasil donde el real se depreciaba un 0,3% y México, donde el peso de ese país cayó un 0,6%.





El fortalecimiento del dólar se produce en medio de especulaciones sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos, derivadas de la próxima nominación del candidato para presidir la Reserva Federal a partir del 2018.





En este contexto, el volumen operado creció un 12% hasta los u$s 723 millones. Al cierre del mercado, el Banco Central anunció una suba de 150 puntos básicos en su tasa de política monetaria, en el corredor a 7 días, hasta los 26,75%, con el objetivo de suavisar el efecto que tendrá sobre el resto de los productos el incremento del precio de los combustibles, que fue mayor al esperado.





Durante la jornada, el Ministerio de Finanzas de la Nación inició la licitación de us$800 millones en Letras del Tesoro en Dólares, en dos ediciones, una a 209 días y la otra a 364 días, como parte de su plan de financiamiento.





Se trata de Letras a 209 días que tienen un precio de suscripción de US$ 984,11 por cada US$ 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,82%; y de a 364 días cuyo el precio de suscripción es de US$ 970,01 por cada US$ 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. La licitación cierra el miércoles.





Por su parte, el blue aumentó siete centavos a $ 18,14, su mayor valor en casi dos meses, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" asciende 10 centavos a $ 17,59.





En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 510 millones, casi el 50% fue para octubre a $ 17,575 y el más largo fue marzo, que cerró a $19,21 con una tasa de 22,57%TNA.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 27 millones hasta los u$s 51.968 millones.