El dólar se desplomó este lunes un 2,8% ($ 1,2) a $ 40,76 en bancos y agencias de la city porteña, como consecuencia de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) por parte del BCRA, que adjudicó u$s 1.779 millones ($ 71.060 millones) con una tasa promedio de corte de 67,175%, siendo la máxima adjudicada de 71,99%, indicaron operadores. Asimismo, ventas del Banco Nación en el segmento mayorista durante la rueda ayudaron a bajar la cotización del billete.





La caída de la moneda estadounidense luego dos ruedas en alza (el viernes rozó los $ 42), ocurrió en el marco de la nueva política cambiaria del Banco Central que incluye un esquema de flotación de la moneda estadounidense entre bandas que va de $ 34 a $ 44, que se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se la recalibrará al comienzo del año próximo.





De esta manera cedió la presión compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se hundió un 4,1% o $ 1,7 a $ 39,60.







En la plaza paralela, el blue cae 80 centavos a $ 40,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó el viernes un 4,1% a $ 41,41.





En tanto, las reservas del Banco Central cayeron este viernes u$s 564 millones hasta los u$s 48.992 millones, debido en parte al pago de intereses de los títulos públicos Par (en dólares, yenes, y euros) por u$s 153 millones, y a la cancelación de deuda con organismos Internacionales por u$s 80 millones. Así, los activos del BCRA acumularon en septimebre una sangría de u$s 3.665 millones.