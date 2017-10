Con la atención del mercado puesta en la decisión del Banco Central sobre la tasa de referencia, el dólar retrocedió cuatro centavos este martes y cerró a $ 17,74, en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al relevamiento que lleva a cabo ámbito.com . Después de dos subas al hilo, el billete terminó a la baja, en medio una nueva licitación de Letes en dólares y la reapertura de la colocación de dos bonos en pesos.





En el mercado mayorista, la moneda estadounidense descendió tres centavos y medio a $ 17,445, por lo que cortó una racha de tres subas consecutivas. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,4250 vendedor para la transferencia.



Luego de la pausa impuesta por el feriado del lunes en EEUU, la oferta de divisas volvió a predominar y con una escasa respuesta de la demanda provocó una corrección de los precios volviéndolos a colocar en un nivel similar al del comienzo de la semana anterior, todo en un escenario marcado por un moderado volumen de negocios, consignaron operadores. Así, el total operado ascendió a u$s 431,9 millones (24% menos que el viernes).



La divisa norteamericana "operó con un recorrido mixto que alternó subas y bajas y con un declive que se materializó en la última parte del día cuando la oferta se impuso en el desarrollo de las operaciones", sostuvieron desde una correduría de cambios.



La demanda de dólares lució más activa desde el comienzo de la jornada, lapso en el que se registró el valor más alto del día cuando se operó a $ 17,47, un centavo arriba del cierre del lunes. Sin embargo, la oferta se fue intensificando a lo largo de la segunda mitad de la sesión logrando desarmar la incipiente presión compradora con una baja en la cotización que le hizo tocar mínimos en los $ 17,41. Una recuperación en el epílogo no alcanzó para revertir la corrección negativa previa.



Hasta este miércoles, el Ministerio de Finanzas comenzó a licitar Letras del Tesoro por u$s 800 millones y reabrió la colocación del Bonar 2022 (tasa BADLAR, más 200 puntos básicos) y del Bonte 2023 (tasa fija del 16%). Las Letes se licitarán en dos tramos: uno por u$s 400 millones a un plazo de 210 días con vencimiento el 11 mayo y otro, también por otros u$s 400 millones, a un plazo de 364 que vencerán el 12 octubre del 2018. El BCRA fijó el tipo de cambio de referencia en $ 17,4425.





Estás suscripciones "podrían haber restado algo de demanda en el mercado cambiario", señaló el analista Gustavo Quintana a ámbito.com. A su vez, pesaron los ofrecimientos de los inversores vendiendo la divisa para invertir en Lebac a 8 días con una tasa de 26,80% y a 254 días con una tasa 27,35%. "Es un buen negocio financiero para bancos, inversores y empresas que quieran optimizar sus carteras", evaluó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En el mercado, operadores destacan, por otra parte, que la exportación cerealera "liquida muy poco" debido a que especulan con lo poco que les queda y por la necesidad de pesos, prefiriendo ver qué pasa en el mercado luego de los próximos acontecimientos políticos.



Las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 30 millones a u$s 50.890 millones,respecto al día hábil anterior.

Mientras tanto, los inversores esperaban la decisión del Comité de Política monetaria del BCRA sobre la la tasa de referencia -el centro del corredor de pases a 7 días-, que se ubica actualmente en 26,25%, desde el 12 de abril, cuando aumentó desde 24,75%. "En concreto no hay motivos para pensar que se alterará esta vez", destacó Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal.



Analistas, sin embargo, no descartan una suba de tasas teniendo en cuenta que la inflación de septiembre estaría por encima de los niveles previstos el BCRA considerando que las estimaciones preliminares de varias consultoras arrojan un rebrote de los precios, sobre todo en los rubros de alimenos y bebidas, y algunos servicios.



Por su parte, el blue bajó un centavo a $ 17,86, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cede un centavo a $ 17,54. En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 325 millones, de los cuales el 30% fue a octubre, que bajó a $ 17,68, con una tasa de 21,90%. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 18,33, con una tasa de 22,18%TNA.