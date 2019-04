El dólar retrocedió 40 centavos este miércoles a $ 42,98 en bancos y agencias de la city porteña, tras decisión del Banco Central de endurecer su política ante la escalada inflacionaria.

El billete -que se recuperó sobre el final, tras haber llegado a caer un 2,5% en el inicio de la rueda- operó en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 49 centavos a $ 41,90, con lo que en esta semana corta acumuló una baja de 28 centavos.

El BCRA anunció el martes, al cierre de los mercados, que congela la banda de flotación cambiaria hasta fin de año en 39,75 y 51,45 pesos por dólar, con el compromiso de abstenerse de comprar divisas hasta el 30 de junio por debajo del límite inferior.

El operador Fernado Izzo destacó que "la intención oficial de llegar hasta diciembre con los actuales precios del dólar, sólo da una intención de fijar un tipo de cambio orientativo, ya que no asegura –visto en la práctica- que intervenga en el piso fijado de u$s 50 millones comprando respetando el precio, ni vender u$s 150 millones en el máximo, si la demanda lo supera".

En ese contexto, el Banco Central (BCRA) colocó otros 30 millones de dólares en una segunda subasta de divisas del día por cuenta del Tesoro a un promedio de 41,8251 pesos, contra los 41,3508 pesos de la primera colocación del día.

La entidad monetaria realiza desde esta semana estas licitaciones por u$s 60 millones diarios, en el marco del acuerdo "stand-by" alcanzado por el Gobierno del país sudamericano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la rueda con mayor volumen negociado del mes (u$s 806,556 millones), la cotización se movió en un amplísimo sendero de fluctuación, traducido en una significativa amplitud entre máximos y mínimos operados. Los precios mostraron un recorrido muy irregular que alternó subas y bajas pero sin poder volver a los niveles exhibidos en la jornada previa.

Los mínimos se anotaron a media mañana, cuando se operó en los $ 41,30, un peso nueve centavos debajo del cierre anterior. La oferta de divisas se mostró particularmente activa en el primer tramo, con una fuerte caída que lo llevó a un rango similar al registrado en la tercera semana de marzo pasado.

La reaparición de órdenes de compra al promediar la sesión permitieron una recuperación de los precios que escalaron posiciones hasta tocar máximos en los $ 42,20, apenas 19 centavos debajo del cierre previo. Ya sobre el final los precios volvieron a retroceder hasta situarse en los valores anotados en el final de la sesión.

El analista Gustavo Quintana destacó que "la oferta de divisas volvió a prevalecer durante casi todo el desarrollo de la rueda, desarmando la presión que en la jornada previa había impulsado una suba importante de su cotización".

Agregó que "los anuncios oficiales sobre el abandono de la actualización de los límites de la zona de no intervención intentan ofrecer una dosis adicional de certidumbre sobre la evolución del tipo de cambio, eliminando el componente de indexación sobre el mismo, un factor que se espera tenga éxito en colaborar con el plan antiinflacionario anunciado este miércoles".