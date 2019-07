Luego de que el Banco Central informara este lunes la política monetaria para julio -dispuso un piso para las tasas Leliq del 58% y bajó tres puntos porcentuales los encajes bancarios-, el dólar cayó 22 centavos en la primera rueda del mes a $ 43,48 en bancos y agencias de la city porteña.

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cedió nueve centavos a $ 42,37. Los agentes financieros coincidieron en que el dólar cede por la cautela del BCRA al recortar el piso de las tasas, en un intento por reactivar lentamente la economía sin fogonear la alta inflación.

“El inicio de la primera jornada del segundo semestre volvió a ser auspicioso, con el tipo de cambio experimentando una nueva corrección negativa que lo mantiene en los niveles exhibidos a mediados de abril pasado”, analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En ese marco, señaló que “la decisión adoptada por el COPOM, en el sentido de bajar el límite inferior de la tasa de interés de las Leliq, como así también la nueva baja de la misma, no tuvieron efectos prácticos en la evolución del tipo de cambio que anotó la tercera caída consecutiva”.

Los mínimos del día se anotaron en los $ 41,95 a poco de comenzada la rueda, poco más de cincuenta y un centavos por debajo del último cierre de la semana anterior.

Sin embargo, de a poco pero en forma persistente, los precios se fueron recuperando de la baja inicial hasta que en el último tramo de la sesión se hizo más visible la demanda por cobertura, y los valores reaccionaron con un ajuste final que los llevó a terminar el día en $ 42,37.

El volumen total operado en el MULC fue de u$s 899 millones, un 7,5% menos que el viernes.

Tasas y subastas del BCRA

El Banco Central efectuó dos subastas Letras de Liquidez (Leliq) a 9 días de plazo con una absorción total de 259.535 millones de pesos y convalidó una baja de la la tasa de referencia diaria que finalizó en 62,08%.

En la primera licitación, el monto adjudicado fue de $ 180.161 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 62,133%, siendo la tasa mínima adjudicada de 61,434% y la máxima de 62,47%.

Promediando la rueda, la autoridad monetaria realizó la segunda subasta que fue por $ 79.374 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 61,961%, siendo la tasa mínima de 61,496% y la máxima de 62,1%.

Operadores coincidieron en que el volumen captado por el BCRA fue uno de los más importantes desde que comercializa a diario esta clase de bonos de muy corta duración.

Asimismo, el BCRA llevó a cabo, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado de 30 millones de dólares cada una. En la primera, el precio promedio fue $ 42,206, siendo el mínimo $ 42,201, mientras que en la segunda, el precio promedio fue $ 42,2916 y el mínimo de $ 42,28.

Vale destacar que el Comite de Política Monetaria (COPOM) comunicó este lunes que dispuso para julio un piso para las tasas del 58% (la tasa de referencia de junio era del 62,5%) y ratificó hasta fin de año los límites para intervenir en el mercado de cambio en $ 39,755 y $ 51,448.

Otros mercados

En el segmento informal, el blue pierde 40 centavos a $ 43,40, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.

Asimismo, en el mercado de dinero entre bancos, el call money continua en 60%, mientras que en el ROFEX se operaron u$s 807 millones, un 59% menos que el día viernes, que fue fin de mes.

Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para los meses de julio y agosto, terminaron operándose a $ 44,30 y $ 46,29; con tasas del 55,42% y 55,36%, respectivamente.

En tanto, para diciembre, se operaron u$s 24 millones a $ 54 con una tasa del 54,75%. En ese marco, todos los plazos bajaron cuarenta centavos promedio, hasta fin de año.

Por su parte, las reservas brutas del BCRA bajaron el viernes u$s 38 millones a u$s 64.266 millones, por lo que acumularon en el mes una caída de u$s 501 millones.