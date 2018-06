El dólar retrocede 10 centavos este viernes a $ 28,09 y anota su segunda baja consecutiva en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo a ámbito.com. En tanto, en la plaza paralela, el blue se mantiene estable a $ 28,50, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" descendió ayer 16 centavos a $ 28,07.



Ayer, la primera licitación de u$s 100 millones y la reclasificación de la Argentina como país emergente contribuyeron a descomprimir la demanda en el mercado cambiario, donde el billete cerró a $ 28,19. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 26 centavos a $ 27,50, en una jornada donde el volumen operado se incrementó un 85,7% a u$s 953 millones.



Los máximos de la sesión se anotaron a poco de iniciadas las operaciones cuando se registraron puntuales transacciones en los $ 27,70, apenas seis centavos debajo de los valores del cierre anterior. Las órdenes de venta comenzaron a prevalecer a media rueda generando un repliegue de los precios que descendieron hasta tocar mínimos en los $ 27,49 en los momentos de mayor dominio de la oferta. Con alguna irregularidad en su recorrido, el tipo de cambio se mantuvo oscilando en ese nivel hasta el final. Hubo un aumento de ofertas de exportadores e inversores.



Durante la rueda, la autoridad monetaria efectuó por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 100 millones dólares. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,4009, siendo el mínimo precio ofertado adjudicado de $ 27.35.





El analista Gustavo Quintana indicó que "la reclasificación de Argentina a país emergente pareció alentar un mejor escenario local con una menor presión sobre el dólar en el mercado mayorista" e resaltó que "los precios ajustaron hacia abajo producto del ingreso de fondos del exterior y del desarme de posiciones dolarizadas destinados a tomar posición en activos domésticos".





"La subasta de dólares efectuada a media rueda por el Banco Central con fondos del Tesoro inyectó mayor liquidez en divisas contribuyendo a diluir la tensión cambiaria que justificó la suba de las semanas anteriores. Con un panorama algo más distendido y con la garantía de los fondos que aporta el FMI para contribuir con el control y la evolución de los precios del dólar se espera que el tipo de cambio se acomode en un rango no muy distante del alcanzado hasta hoy", evaluó Quintana.





El miércoles, la calificadora Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunció que la Argentina volvió a la categoría de "mercado emergente" tras casi una década.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a la baja desde 45 % terminando en 35 % las últimas operaciones. En "swaps" cambiarios se pactaron 155 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el mañana y el lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron en el plazo de 27 días al 43 % y la de 153 días al 40,00 % TNA.





En el Rofex, donde se intercambiaron u$s 913 millones, el 60 % se pactó entre junio y julio con precios a $ 27,575 y $ 28,52 respectivamente con tasas del 11,1% y 33,85% TNA, para esos plazos. El plazo más largo fue enero de 2019 a $ 33,20 a una tasa de 33,77%. Por último, las reservas del Banco Central descendieron este jueves u$s 374 millones hasta los u$s 48.475 millones.