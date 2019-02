Luego del torniquete implementado en la víspera para contener una disparada de la cotización, el BCRA volvió a convalidar una nueva suba de la tasa -la quinta en forma consecutiva- y el dólar cayó 20 centavos este jueves a $ 40,56 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, cortó una racha de seis jornadas consecutivas en alza.

Se dio a la par del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 14 centavos a $ 39,53 y se mantuvo dentro de la zona de no intervención, establecida para la rueda por el Banco Central entre $ 38,426 y $ 49,728.

Para este resultado, la autoridad monetaria adjudicó $ 183.875 millones en Leliq a 7 días de plazo y volvió a convalidar una importante suba de la tasa –la más alta de las últimas cinco ruedas-, cuyo corte promedio se ubicó en 49,026% (el miércoles fue de 46,014%). La tasa máxima adjudicada fue de 50,4998% y la mínima de 44,001%.

Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó también a la suba a un promedio del 43%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 133 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para viernes y el lunes.

En el mercado de futuros Rofex, donde se negociaron $ 1.208 millones, el 50% se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $ 39,90 y $ 41,14 con tasas del 48,81 % y 39,12 % TNA.

En la plaza informal, el blue bajó 25 centavos a $ 39,25. En tanto, el “contado con liqui” sumó ayer 64 centavos a $ 39,96.

A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el miércoles u$s 23 millones hasta los u$s 67.032 millones y en el mes crecen u$s 234 millones.