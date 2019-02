El dólar inició el mes con estabilidad en el mercado minorista, pero en baja en la plaza mayorista, pese a la renovada intervención del BCRA y una marcada baja de tasas.

El billete que se vende en bancos y agencias de la city porteña cerró a $ 38,31, por lo que en la semana acumuló un alza de 28 centavos. Por su parte, la divisa que opera en el MULC cayó 18 centavos a $ 37,17. No alcanzó que el Central comprara u$s 50 millones, y convalidara otro recorte fuerte de la tasa, que terminó debajo del 53%.

El día comenzó con la mirada atenta a la próxima jugada del Central, luego que el jueves resolvió ampliar los montos de intervención para no dejar el valor del billete verde.

La "zona" de no intervención tuvo hoy un piso de $ 37,886 y un techo de $ 49,030. "Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA", indicó la institución, y señaló que "estas licitaciones serán de hasta US$ 75 millones por día".

La decisión fue tomada en una reunión del Comité de Política Monetariadel Banco Central (COPOM) tras el cierre del mercado.

Además, la autoridad monetaria resolvió que si el tipo de cambio se ubica por encima de la zona de no intervención, "la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA".

"Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s 150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", aclaró.