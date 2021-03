El dólar minorista cerró en $ 96,06 en el promedio de los principales bancos -con un máximo de $ 96,80 y mínimos de $ 95,45- de acuerdo al relevamiento del Banco Central de la República Argentina, en el marco de una rueda donde volvió a sobresalir el escaso volumen de negocios.



Por su parte el dólar informal o blue se mantuvo en $ 144, por lo que la brecha entre ambas cotizaciones tuvo una leve reducción y quedó en 49,9%.



En tanto, el dólar mayorista cerró a $ 90,66 por unidad, nueve centavos arriba del cierre de ayer en otra jornada signada por el moderado volumen de negocios.



"La moneda estadounidense operó algo más equilibrada con una demanda un poco más sólida que la de los días precedentes", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Operadores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 194,873 millones, en el de futuros del MAE US$ 25 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 230 millones.



Los dólares bursátiles volvieron a tener bajas con el MEP que se ubicaba a $ 144,14 y el CCL $ 144,67 al cierre del mercado de cambios.



"En el plano cambiario, se va materializando un menor ritmo de devaluación con el Banco Central como protagonista de cada rueda", explicaron desde PPI inversiones.



Con la brecha estable en estos niveles y en el marco de una mayor oferta privada proveniente del sector agroexportador, el Banco Central consigue reducir el crawling peg (la devaluación controlada por parte del BCRA) y mantener la compra de divisas. Un punto importante para reducir la presión sobre los precios en pleno año electoral", agregaron de PPI Inversores en un informe a sus clientes.