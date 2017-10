El dólar cedió apenas un centavo este jueves a $ 17,73 en bancos y agencias de la city porteña,según el promedio de ámbito.com. En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó sin cambios a $ 17,44, en una jornada con buen volumen de negocios. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,4150 vendedor para la transferencia.





La moneda norteamericana operó con tendencia estable y nuevamente lateralizada en un escenario de bajo nivel de fluctuación. La demanda por cobertura y para atender compromisos externos se mantuvo algo activa en la primera parte del día y sostuvo los precios del dólar en un rango más alto ($ 17,46) que el registrado en el final previo.



Pero la segunda mitad de la sesión fue dominada por la oferta desde el exterior que aplacó la incipiente fortaleza del tipo de cambio haciendo retroceder los valores discretamente al nivel de la jornada previa. El total operado en la fecha ascendió a u$s 654,3 millones, el mayor nivel en lo que va del mes. Es que muchos jugadores "se están anticipando al fin de semana largo y temen una caída de la cotización de la divisa este viernes", comentó un operador.



En el mercado de dinero las tasas se mantuvieron en "call money" al 26% y en el mercado secundario de Lebac al 26,26% (a cinco días) y al 27,35% (a 252 días).



"La oferta y demanda de divisas han medido fuerzas en un contexto de relativo equilibrio posibilitando un período de cierta estabilidad que quita otra vez el foco de atención del mundo financiero del mercado de cambios y lo traslada hacia otros ámbitos de inversión que lucen ahora más atractivos que la dolarización de los portafolios de inversión", explican en el mercado.



Por su parte, el blue avanzó cuatro centavos a $ 17,89, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió tres centavos a $ 17,51. En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 340 millones, de los cuales el 30% fue a fin de mes a $ 17,64, con una tasa implícita de 24,82%. El plazo más largo operado fue el mes de marzo de 2018 a $ 19,2500 con una tasa de 22,62%. Los plazos bajaron apenas un centavo en promedio.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 977 millones a u$s 51.920 millones, el mayor nivel en seis meses. La fuerte suba se dio a partir del ingreso de u$s 1.000 millones de la venta de bonos Bonar 2024 por parte del Gobierno a los bancos Credit Suisse y el Industrial y Comercial de China, que serán recomprados en fecha a confirmar.



A principios de septiembre, el Gobierno aprobó la venta de estos mismos bonos por hasta u$s 1.800 millones a los bancos UBS, Deutsche Bank, Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Banco Francés. Un mes antes, lo había hecho con los bancos Nomura, Bilbao Vizcaya, Francés, HSBC y Citibank, con bonos por hasta u$s 2.700 millones.