El dólar cerró casi estable este jueves a $ 17,81 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com. En tanto, en el mercado mayorista, la divisa norteamericana retrocedió tres centavos y medio a $ 17,505, su menor valor en más de tres semanas.



La oferta de dólares prevaleció durante casi todo el desarrollo de la sesión forzando una corrección negativa del tipo de cambio en un escenario de relativa tranquilidad, donde el volumen operado subió un 9% a u$s 592 millones.



Los máximos se anotaron en los $ 17,54 en el inicio debido al empuje inercial de una demanda que se fue diluyendo conforme avanzaba la sesión. La intensidad de las órdenes de venta fue suficiente como para atender con facilidad todos los pedidos de compra y a la vez acomodar los valores en un rango inferior al alcanzado en la previa. La oferta de dólares se mantuvo constante impidiendo una recuperación del tipo de cambio que sobre el final tocó mínimos en $ 17,50.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron "los precios registrados en esta sesión reflejaron un cuadro de situación conocido en el que el estímulo de los rendimientos de las colocaciones en pesos(tras la suba de tasas de Lebac al 28,75% a 35 días, en la licitación del martes pasado) justifican la debilidad actual del dólar en el mercado doméstico.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "los bancos sólo demandaron la divisa para el pago de sus obligaciones, cubrir posiciones y giros al exterior".



En el mercado informal, en tanto, el blue terminó sin variantes a $ 18,06, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" ganó ayer seis centavos a $ 17,57.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 696 millones, el 55% fue a fin de mes a $ 17,65 con una tasa de 24,75%TNA. El plazo más largo operado fue febrero, que cerró a $ 18,771 con una tasa de 25,8%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el miércoles u$s 96 millones a u$s 54.650 millones.