Luego de dos semanas sin intervenir, el Banco Central reapareció en el mercado cambiario para contener al dólar, que igual avanzó cinco centavos a $ 20,53, su máximo en un mes, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Operadores indicaron que la autoridad monetaria vendió entre u$s 150 y u$s 180 millones en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa trepó cinco centavos a $ 20,26 impulsada por una reactivación de la demanda para coberturas debido a una mayor aversión al riesgo a nivel mundial.



El avance en el mercado local se produjo en sintonía con otros países de la región, donde se destacan las alzas del peso mexicano (2,1%), el real (1%) y el peso chileno (1,1%).

En el Rofex, donde se negociaron u$s 650 millones, el 50 % se operó para fin de mes a $ 20,375 a una tasa de 29,60% TNA. El plazo más largo fue octubre, que cerró a $ 22,50 a una tasa del 21,18% TNA.



En la plaza paralela local, el blue cerró casi estable a $ 20,57. El "contado con liqui", en tanto, subió dos centavos en los últimos cinco días hábiles y cerró el viernes a $ 20,24.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 827 millones hasta u$s 61.629 millones (se pagaron servicios financieros del BIRAD 2019/21/26/46 por u$s 589,2 millones).