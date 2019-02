El dólar opera estable este lunes a $ 38,31 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Cabe recordar que el último viernes la divisa inició el mes con estabilidad en el mercado minorista, pero en baja en la plaza mayorista, pese a la renovada intervención del BCRA y una marcada baja de tasas.

Por su parte, la divisa que opera en el MULC cayó 18 centavos a $ 37,17. No alcanzó que el Central comprara u$s 50 millones, y convalidara otro recorte fuerte de la tasa, que terminó debajo del 53%.

En tanto, el jueves pasado el BCRA resolvió ampliar los montos de intervención para no dejar el valor del billete verde. Esta extensión no fue utilizada el viernes por el BCRA y solo compró U$S 50 millones a las 11 horas a $ 37,3034 promedio.

Así las cosas, los u$s 610 millones adquiridos por el BCRA desde comienzos de enero no han tenido efecto en la evolución del tipo de cambio, cuya declinación obedece a un flujo de ingresos que supera con exceso la demanda genuina, un fenómeno que parece se repetirá en el segundo mes del año, estiman en el mercado.

Asimismo, la autoridad monetaria colocó Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 170.000 millones (vencían casi $ 149.000 millones), con una tasa promedio al 52,441% a siete días, unos 125 puntos básicos menos que el jueves.

Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a un promedio del 45%. En la plaza de futuros del ROFEX, se negociaron u$s 1.119 millones, de los cuales más del 50% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,36 y $ 39,57; y tasas del 43,28 % y 40,63% TNA. Los precios mostraron bajas promedio de 20 centavos.

En la plaza informal, a su vez, el blue subió 25 centavos a $ 37,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó 14 centavos a $ 37,31.

Por último, las reservas del Banco Central treparon el jueves u$s 392 millones hasta los u$s 66.798 millones