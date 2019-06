El dólar opera corta este viernes su racha de baja y sube 36 centavos a $ 44,98 en bancos y agencias de la city porteña según el promedio de Ámbito. Ocurre luego de tres días de bajas consecutivas que hizo perder a la divisa $ 1,32 especialmente desde que se conoció que Mauricio Macrieligió al peronista Miguel Pichetto como compañero de fórmula en busca de la reelección.

Ayer, tras desplomarse $ 1 por el efecto Pichetto, el dólar cedió 25 centavos a $ 44,62, con un importante incremento de la oferta de divisas, que impulsó el volumen operado en el mercado de cambios.

Tras el cambio de expectativas del mercado ante la euforia que generó la designación del peronista Pichetto como candidato a vice en la fórmula junto al presidente Mauricio Macri, la moneda de EEUU acumuló en dos jornadas una baja de casi 3% o $ 1,32, presionada además por la temporada alta de los ingresos de los exportadores.

En el segmento mayorista, por su parte, la moneda de EEUU perdió otros 30 centavos a $ 43,37, mínimos desde principios de abril, frente a otro marcado desarme de posiciones y ante un buen flujo de ingresos desde el exterior.

"Hoy se notó la fuerza de la oferta en el volumen operado total, que superó los u$s 1.000 millones, con un dólar en baja, lo que resulta llamativo y confirmó la tendencia que comenzó el miércoles", dijo un operador.

Además, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado por u$s 30 millones cada una.

Los máximos de la jornada se anotaron en los $ 43,70, apenas tres centavos arriba del final previo, a poco de comenzada la sesión, cuando puntuales órdenes de compra parecieron conseguir una leve recomposición del valor del dólar.

Con oscilaciones y cambios continuos en la cotización, la divisa norteamericana alternó subas y bajas pero sin poder retornar al nivel máximo de la fecha.

Sobre el final del día se intensificaron los ingresos y los precios aceleraron su caída hasta tocar mínimos en los $ 43,30 minutos antes de cierre de las operaciones.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 1.009,4 millones.

Con la caída de hoy el tipo de cambio mayorista acumula una pérdida de $ 1,53 respecto del cierre del viernes pasado y cuando falta un día para terminar esta semana, el ajuste es de una magnitud que no se veía en las últimas seis semanas.

"El ajuste de los precios del dólar no fue previsto por las proyecciones más optimistas del mercado y deja un margen de duda sobre su sostenibilidad en los próximos días", dijeron desde PR Corredores de Cambio.

"Es natural que el mercado presente una pausa, venimos de días envalentonados, pero se nota que hubo un cambio de humor con el golpe de timón que produjo Macri en su fórmula. Hay más plata para mover bonos y acciones, lo que también se ve ayudado por la tranquilidad cambiaria", sostuvo un gerente de una mesa bancaria.

En ese marco, las inversiones en pesos se han ampliado, dada la pax cambiaria y las altas tasas de interés que ofrece el sistema estatal, a pesar de las bajas registradas en la tasa de Leliq.

Tasa de Leliq

Mientras tanto, el Banco Central aprovechó la pax cambiaria para avalar nuevos recortes de la tasa de Leliq, que cedió a 67,313%, desde el 67,977% del miércoles.

Frente a un vencimiento de $ 225.617 millones, el BCRA adjudicó $ 234.815 millones, por lo que esta vez tomó $ 9.198 millones extra.

El presidente del BCRA, Guido Sandleris, dijo que las bajas de tasas de las últimas semanas "no debe confundirse con un relajamiento de la política monetaria. Está explicada por la baja en la inflación y en la inflación esperada que venimos viendo en los meses recientes”.

Asimismo, explicó que "la tasa de interés real sigue siendo positiva, y lo seguirá siendo; ya son casi 9 meses de tasa real positiva, siendo esto una excepción histórica cuando debería ser la regla".

"Nuestro estricto esquema monetario garantiza este resultado. Es más, mientras la tasa de LELIQ fue bajando en estos últimos días, la tasa real aumentó levemente. Esta es la dinámica endógena de la tasa de interés en el contexto de incertidumbre actual", añadió.

Otros mercados

En la plaza paralela, el blue cerró estable a $ 45,30, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 64,75%. En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 1.882 millones, un 77% más que el miércoles.

Los plazos más cortos concentraron casi el 50% del total operado. Los precios finales para los meses de junio y julio, terminaron operándose a $ 44,39 y $ 46,62; con tasas de 50,50% y 56,98% TNA, respectivamente. Octubre con u4s 54 millones terminó operándose a $ 53,25 (59,39 %). Todos los plazos terminaron con bajas cercanas al 1%, promediando 40 centavos de caída.

En tanto, las reservas brutas del BCRA bajaron este jueves casi u$s 900 millones hasta los u$s 63.780 millones, debido a un pago de deuda de la Provincia de Buenos Aires, por aproximadamente u$s 840 millones, confirmaron fuentes de la autoridad monetaria ámbito.com.