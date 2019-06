En medio de una mayor aversión al riesgo global y ante una previsible reaparición de la demanda, el dólar cortó este viernes una racha de tres bajas al hilo y repuntó fuerte 55 centavos hasta ubicarse por encima de los $ 45 en bancos y agencias de la city porteña.

El billete, que cerró en $ 45,17, recuperó algo de terreno tras haber tocado en la víspera los $ 44,62, su menor valor en siete semanas. Es que entre miércoles y jueves, la cotización de la divisa se desplomó casi 3% ($ 1,32) tras conocerse que Mauricio Macri eligió al peronista Miguel Pichetto como compañero de fórmula en busca de la reelección, algo muy celebrado por los mercados.

En el segmento mayorista, por su parte, la moneda de EEUU rebotó 60 centavos a $ 43,97, de la mando de una demanda más activa y en un contexto internacional que nuevamente presentó un panorama más complicado, con un dólar más fortalecido frente a las monedas regionales. El total operado descendió a u$s 982,7 millones.

En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista sufrió una baja de ochenta y ocho centavos respecto del cierre del viernes pasado. En la rueda, el Banco Centralefectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado por u$s 30 millones cada una. En la primera licitación el precio promedio fue de $ 43,85, y en la segunda el valor promedio fue de $ 43,95.

Además, la autoridad monetaria llevó a cabo la primera subasta de Leliq a 11 días de plazo. El monto adjudicado fue de $ 115.898 millones a una tasa promedio en baja de 66,709%.

En la plaza paralela, en tanto, el blue cede cinco centavos a $ 45,23, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.

Por último, las reservas brutas del BCRAbajaron el jueves casi u$s 900 millones hasta los u$s 63.780 millones, debido a un pago de deuda de la Provincia de Buenos Aires, por aproximadamente u$s 840 millones, confirmaron fuentes de la autoridad monetaria.

La semana que viene tendrá menos días operativos por efecto de los feriados del lunes y jueves próximos, un factor que puede alterar la normal evolución de los precios que vuelven a presentar un pronóstico abierto sobre el nivel que alcanzarán en el corto plazo, explicó un analista.

Fuente: Ámbito