El dólar cerró casi estable este lunes a $25,57 y cortó racha de siete ascensos consecutivos, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.





En la plaza paralela, en tanto, el blue operó estable a $26, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" aumentó el viernes 15 centavos a $ 25,17.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó casi sin variantes a $ 24,97, un centavo abajo con respecto al cierre previo, cerca del techo fijado por el Banco Central (BCRA) a la espera de buenas noticias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacaron operadores.





Como en jornadas anteriores, el Banco Nación continuó asistiendo y dando liquidez al mercado, con ventas estimadas en u$s 150 millones, de manera tal que la autoridad monetaria no tuvo necesidad de vender en el Spot. Sin embargo, el BCRA sí estuvo presente en los futuros a fin de junio, julio y agosto. En este contexto, el volumen operado bajó un 26,9% a u$s 640 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo estable operándose a 37% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 97 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de LEBAC en el circuito secundario se pactaron el plazo de 17 días a 40% y la de 170 días al 38% TNA.





En el Rofex se negociaron u$s 671 millones, más del 45% se operó para junio y julio a $ 25,555 y $ 26,34 con una tasa de 32,9% y 35,1% TNA, respectivamente. El plazo más largo operado fue a noviembre a $ 29,22 con una tasa de 34,7% TNA.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 117 millones a u$s 50.215 millones.