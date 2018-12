El dólar cerró cinco centavos este martes a $ 39,20 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en una rueda donde los inversores estuvieron expectantes por la reunión de la Reserva Federal de EEUU.

El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó sin variaciones a $38,26 en una rueda de desarrollo tranquilo.

Los máximos se anotaron en los $38,30 con la primera operación pactada, apenas cuatro centavos arriba de los valores registrados en el cierre previo. Las órdenes de venta surgidas a poco de comenzada la sesión revirtieron la tendencia imperante y generaron un retroceso de los precios que cayeron a mínimos en los $ 38,17 a media mañana.

El dominio alternado de compradores y vendedores pero con un escaso margen de fluctuación definieron un relativo equilibrio de fuerzas que lateralizó los valores entre los $38,22 y 38,27 durante gran parte de la jornada. En el último tramo los precios tuvieron un leve movimiento que los acomodaron en el mismo nivel registrado el.

La Fed subiría el tipo referencial a un día en un cuarto de punto porcentual desde el actual rango de 2% a 2,25%. El organismo ha subido sus tasas tres veces este año y en las minutas de su último encuentro aseguró que otro incremento estaría justificado muy pronto, pero abrieron el debate respecto a cuándo tomar una pausa.

En el mercado informal, por su parte, el blue terminó sin variantes a $38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó el viernes 25 centavos a $37,84.

En el mercado de dinero entre bancos el “call money” se operó a un promedio del 57%. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 114 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.

En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 919 millones, de los cuales más del 55% se pactó entre diciembre y enero con precios finales a $ 38,91 y $ 40,805 con tasas del 62,01 % y 55,18 % TNA, respectivamente.

Por último, las reservas internacionales del BCRA subieron u$s 8.729 millones y finalizaron en u$s 58.616 millones debido a que se efectuó la ampliación del intercambio de monedas (swap) con China por CNY 60.000 millones (equivalente a u$s 8.725 millones).