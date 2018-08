Cuando el mayorista intentaba romper la barrera de los $ 31, el Central ofreció al mercado u$s 300 millones, de los cuales subastó u$s 100 millones, a un precio promedio de corte de $ 30,86. No obstante, el billete minorista asciende 9 centavos y anota su sexta suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. El blue en tanto, escala 86 centavos a $ 32,20.





De esta manera, el billete finalizó la semana pasada con un avance del 3,4% ($1) tras acumular su quinta alza consecutiva.Asimismo profundizó la pérdida a 11,3% en agosto y se desploma 39,7% en el año.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 41 centavos a $ 30,90, en una rueda donde factores locales y el nuevo derrape del real en Brasil (se depreció casi 5% en una semana) se alinearon otra vez para potenciar la caída del peso en el mercado doméstico, pese a puntuales incursiones de la autoridad monetaria en los mercados de futuros. En la semana, avanzó $ 1,05, la segunda suba semanal más importante desde junio pasado.

Las reservas del Banco Central aumentaron u$s 273 millones hasta los u$s 55.355 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó el viernes en 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 50 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos operándose la de 26 días al 44%.





En el ROFEX, donde se negociaron u$s 1.347 millones, casi el 42% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,85 y $ 31,73 respectivamente con tasas al cierre de -8,44% y 26,82% TNA. Las tasas bajaron dado que el BCRA volvió a operar en los futuros. Los plazos subieron un promedio de 25 centavos.





En el mercado informal, el blue subió 40 centavos a $ 31,35, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió 38 centavos a $ 30,94.