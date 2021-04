El dólar minorista cerró en $ 98,19 en una jornada con reducido volumen de negocios en la que el Banco Central siguió comprando divisas.



En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar blue operó en baja y cerró a $ 139 por unidad. Con este último precio la brecha con el dólar oficial se ubica en torno al 42%.



Por su parte, el dólar mayorista cerró en $ 92,33 por unidad, cinco centavos arriba de ayer,



"En una rueda con menor volumen negociado, la moneda estadounidense se mantuvo operando con tono vendedor debido al exceso de oferta respecto de la demanda autorizada", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El especialista destacó que "el monto negociado hoy en el segmento mayorista del dólar es el más bajo desde el 17 de marzo pasado".



Así el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 184,478 millones. En tanto, no hubo operaciones en el sector de futuros MAE y en el mercado de futuros Rofex se operaron apenas US$ 150 millones



"El exceso de oferta fue aprovechado nuevamente por la intervención oficial en otra jornada con saldo positivo que según fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 85 millones, aproximadamente", explicó Quintana.



Los dólares bursátiles bajaban y operaban a $ 143,76 para el MEP y $ a 149,43 para el Contado con Liquidación.